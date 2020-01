Kernel zwiększa sprzedaż oleju słonecznikowego

Sprzedaż butelkowanego oleju słonecznikowego wyniosła 34,3 tys. ton i była 14 proc. wyższa rok do roku.



W okresie październik-grudzień 2019 roku ukraińska grupa przetworzyła 942,7 tys. ton nasion oleistych, podobnie jak rok wcześniej w analogicznym okresie. W raporcie podano, że spółka pracowała w minionym kwartale przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych.



W pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 grupa sprzedała 647,3 tys. ton oleju, o 17 proc. mniej rok do roku. Kernel przerobił w tym okresie 1,57 mln ton nasion, o 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.



Wolumen eksportowanego ziarna wzrósł od października do grudnia o 30 proc. rdr, do 2,3 mln ton, z czego 1,4 mln ton pochodziło od zewnętrznych dostawców, a reszta została wyprodukowana przez rolniczy segment grupy.



W drugim kwartale roku obrotowego 2019/2020 Kernel zgromadził w silosach 2,04 mln ton ziarna i nasion oleistych, o 11 proc. mniej rok do roku. W całym pierwszym półroczu 2019/2020 grupa zebrała w silosach 4 mln ton ziarna i nasion, o 4 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

