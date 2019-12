Kowalewski, Hortimex: Poznanie ostatecznej "prawdy" o glifosacie może być niemożliwe

20 listopada FoodRentgen i Fundacja Konsumentów opublikowały raport z wynikami badań kasz gryczanych z polskich sklepów na obecność glifosatu - kontrowersyjnego herbicydu, który może być używany do suszenia zbóż.

Sześć z dziesięciu kasz gryczanych znanych marek dostępnych w dużych sieciach handlowych w całej Polsce przeszło pozytywnie badanie laboratoryjne na obecność pozostałości glifosatu. (czytaj więcej)

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Mateusza Kowalewskiego. Prezes firmy Hortimex jest zdania, że niepokój konsumentów jest uzasadniony, lecz zaleca jednocześnie rozsądek i dystans.

- Nikt nie jest zainteresowany zjadaniem herbicydów. Obawy budzi sam glifosat, wokół którego krąży wiele historii, mitów i kontrowersji. Obawiam się, że poznanie jednej i ostatecznej „prawdy” o glifosacie może być niemożliwe. Po prostu dzisiejszy świat nie jest czarny albo biały. Jest wiele argumentów za i przeciw stosowaniu takich czy innych środków. Uważam, że jako konsumenci musimy zachować rozsądek i dystans, a nie kierować się jedynie sensacyjnymi doniesieniami - mówi.

Kowalewski nie ma wątpliwości, że działania o charakterze nielegalnym, takie jak stosowanie jakiegokolwiek preparatu niezgodnie z jego przeznaczeniem powinny być eliminowane i ścigane z mocy prawa.

- Jeśli glifosat nie służy do „wysuszenia” jadalnej rośliny na polu, to nie można go do tego celu stosować. To powinno być karane. Niestety, zbyt często upraszcza się pewne zjawiska. Do jednego worka wrzucamy glifosat i jego skomplikowaną historię oraz nieuczciwe działania poszczególnych jednostek. Nieuczciwe działania ludzi się zdarzają i powinny być karane, niezależnie czego dotyczą. Podobną historię mamy ze środkami ochrony roślin i pszczołami. To nie same środki szkodzą pszczołom, lecz niezgodne ich stosowanie przez niektórych rolników - mówi.

Prezes Hortimeksu zauważa, że ciekawym wątkiem w sprawie glifosatu w kaszach jest źródło informacji.

- Raport został przygotowany z inicjatywy konsumentów, a nie przez jednostki do tego powołane. Konsumenci pragną prostych, „zero-jedynkowych” odpowiedzi, zaś urzędowe jednostki naukowo-badawcze rzadko takich odpowiedzi dostarczają. Dlaczego? Bo odpowiedzi „zero-jedynkowe” są rzadkie w dzisiejszym, globalnie zmodyfikowanym przez człowieka świecie. Czy to oznacza, że konsumenci mają milczeć? Uważam, że nie, choć przed nami jest jeszcze długa droga do zbudowania rzetelnych, niezależnych instytucji działających w imieniu konsumentów, ale nie wprowadzających ich w błąd zbytnimi uproszczeniami - podsumowuje.