Mąka z Rynku na liście produktów tradycyjnych

Jak przypomniano w opisie tego produktu, młyn w miejscowości Rynek w gminie Grodziczno ma kilkusetletnią historię. Prawdopodobnie został założony przez Krzyżaków w 1230 r. Do końca XIX w. funkcjonował w oparciu o kamienie młyńskie i napęd koła wodnego. Potem został przebudowany na turbinę wodną. Mimo że od kilkudziesięciu lat urządzenia są zasilane elektrycznie, to dla zachowania tradycji nadal używana jest też siła płynącej wody.

Produkowana tam mąka nazywana była potocznie "Żytnią z Rynku". Trafia do klientów indywidualnych i piekarń, które wytwarzają pieczywo metodą tradycyjną i na naturalnym zakwasie.

"Wyjątkowe właściwości i cechy związane z pochodzeniem surowców wykorzystywanych do wyprodukowania mąki żytniej z Rynku, doceniają mieszkańcy regionu. Tradycyjną mąkę żytnią z Rynku wykorzystują do wytwarzania doskonałych produktów takich jak: chleb żytni na naturalnym zakwasie czy szare kluski idealne do rosołu lub czerniny" - podał resort rolnictwa.

Na listę produktów tradycyjnych wpisywana jest żywność stanowiąca element dziedzictwa kulturowego regionu, którą wytwarza się tradycyjnymi metodami, wykorzystywanymi co najmniej od 25 lat. Wnioski o wpis składa się do urzędu marszałkowskiego, który dokonuje oceny produktu i jego zgodności z dziedzictwem kulinarnym regionu. Decyzję o umieszczeniu na liście podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lista jest publikowana na bieżąco, na stronie internetowej resortu.

Obecnie zarejestrowane jest na niej ponad 1,8 tys. produktów, z czego 44 z woj. warmińsko-mazurskiego, które pod tym względem znajduje się na końcu listy regionów. Wśród tradycyjnych produktów z Warmii i Mazur najwięcej jest wyrobów mięsnych, piekarniczych i cukierniczych oraz miodów.