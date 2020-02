Makarony Polskie: Kiedyś private label walczyło ceną, a dzisiaj walczy jakością

– Poprzez swoją siłę sprzedażową sieci wylansowały swoje produkty private label do rangi brandu. I one dzisiaj mają bardzo mocną pozycję na rynku. Są to produkty wysokiej jakości. Nie można już mówić, że private label to produkt ekonomiczny, bo większość z nich to średnia i górna półka – powiedział serwisowi portalspozywczy.pl Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie.