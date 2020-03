Makarony Polskie: otwarcie rynku rosyjskiego szansą dla polskiego przetwórstwa rolno–spożywczego

Zenon Daniłowski w rozmowie z nami ocenił działania eksportowe Makaronów Polskich.

– Rynki odlegle od Europy mają dwa mankamenty. Po pierwsze droga jest logistyka dla produktów objętościowych, a takim jest makaron, a po drugie jest bardzo duża konkurencja cenowa ze strony producentów z basenu Morza Śródziemnego jak np. Turcja. Dlatego nasza sprzedaż do Azji i Afryki rozwija się bardzo powoli. Sprzedaliśmy w 2019 roku tam produkty premium, ale są to małe ilości, które głównie podtrzymują relacje z naszymi tradycyjnymi partnerami – tłumaczył prezes.

– Obecnie eksportujemy ponad 10 proc. produkcji głównie do krajów ościennych takich jak Białoruś, Litwa, Ukraina, Słowacja, Serbia czy Rumunia. Sprzedaż w tych krajach jest dla nas atrakcyjna finansowo. Warto przy tym dodać, że sprzedaż idzie dobrze na tych rynkach, gdzie mamy lokalnego silnego partnera. Wchodzenie bez lokalnego partnera na rynek, bez poznania gustów i potrzeb tamtejszych konsumentów jest przysłowiowym „wyrzucaniem pieniędzy w błoto”. Dlatego wykonaliśmy solidną pracę na badanie tych rynków, na poznanie gustów lokalnych konsumentów i dlatego na nich odnosimy sukcesy. Natomiast na innych rynkach nam się to nie udało. Każdy kraj ma swój własny charakter i do tego trzeba dopasować się. Mówiąc o eksporcie, ciągle liczę na otwarcie rynku rosyjskiego, co jest obecnie szansą dla polskiego przetwórstwa rolno – spożywczego. Ten rynek jest nam potrzebny. Poprawa relacji między UE a Rosją może przełamać bariery mentalne. Często w biznesie uprzedzenie i stereotypy wpływają na decyzje zakupowe – dodał.

