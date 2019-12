Mniejsze zbiory rzepaku w UE przyczyniły się do wzrostu importu tego surowca z krajów trzecich

- Zbiory rzepaku w UE w 2019 r. wyniosły 16,65 mln t (za Komisja Europejska – DG AGRI). Oznacza to, że były najniższe od 13 lat. W porównaniu do 2018 r. obniżyły się o 17%, natomiast w odniesieniu do średniej z wcześniejszych 5 lat były niższe o 22%. Wśród krajów należących do czołówki największych producentów rzepaku najgłębszy spadek zbiorów odnotowano we Francji i Niemczech, odpowiadających łącznie za ponad 40% unijnej produkcji - podaje Anna Kitala, analityk sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.