Monini wystartowało z kampanią Z miłości do oliwy

„Z miłości do oliwy” to autentyczna opowieść o rodzinie Monini, która od trzech pokoleń tworzy oliwy oddając pracy całe serce i umiejętności. Spot został nakręcony w Spoleto w Umbrii, gdzie od 100 lat powstają oliwy Monini. Idea, na której opiera się platforma komunikacji jest prosta i prawdziwa: „Produkty Monini powstają z miłości do oliwy, dzięki czemu konsumenci mają pewność, że dają najbliższym to, co najlepsze”. W reklamie występuje m.in. Zefferino Monini, wnuk założyciela, który obecnie zarządza firmą i osobiście angażuje się w proces powstawania oliw, a także pracownicy Monini.

W telewizji spoty są emitowane w wersjach 30. i 15. sekundowych, natomiast w kinach w dłuższej minutowej wersji. Za spot, który będzie emitowany także na rynkach zagranicznych, odpowiada Monini Polska, autorem platformy komunikacji „Z miłości do oliwy” jest mindset.agency.

