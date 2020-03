Pieczywo z "wypieku" zajmuje coraz większą część rynku. Ocenia się, że obecnie co piąty wyrób piekarniczy został przygotowany w ten sposób (ok. 20 proc. rynku), ale z każdym rokiem zapotrzebowanie na ten rodzaj produktów rośnie. Szacuje się, że przeciętny Polak w 2018 r. zjadł 50-66 kg różnego rodzaju pieczywa - poinformował.

Zob. Pieczywo do tzw. wypieku i rzemieślnicze sprawdzone przez IŻiŻ

Według firmy badawczej GIRA w 2018 r. rynek pieczywa mrożonego do wypieku w naszym kraju szacowany jest na 445 tys. ton., a cała produkcja wyrobów piekarniczych na 2,5 mln ton. Jest to ok. 20 proc. rynku piekarniczego i 9,3 proc. wartości sprzedaży. W ocenie analityków GIRA, segment produktów do wypieku będzie dynamicznie rósł w kolejnych latach o 3,8 proc. rocznie.

Według GIRA, najwięcej chleba do wypieku trafia do sieci handlowych, ale w najbliższych latach znacznie zwiększy się zapotrzebowanie na ten produkt ze strony sklepów typu convinience, stacji benzynowych oraz sklepów spożywczych.

Jak powiedział prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa Artur Starek, argumentem za mrożeniem chleba jest ograniczenie ilości marnowanej żywności. "W sklepie czy w innych miejscach usługowych, na bieżąco dopiekane są partie pieczywa w miarę zapotrzebowania. W efekcie świeże ciepłe bułki czy chleb można kupić przez cały dzień - dodał.