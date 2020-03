Nowel: Pieczywo jest podstawą śniadania dla 84 proc. Polaków (wywiad)

Portalspozywczy.pl: Jak rozwija się rynek pieczywa w Polsce i jak wygląda konsumpcja pieczywa?

Elżbieta Zajezierska, Prezes Zarządu NOWEL Sp. z o.o.: W największym skrócie – rynek pieczywa w Polsce ma się dobrze, choć producenci muszą szybciej niż kiedykolwiek odpowiadać na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Bo choć Europejczycy, w tym Polacy, konsumują mniej pieczywa niż 5 czy 10 lat temu, to ich decyzje, dotyczące wyborów produktów piekarniczych, są bardzo racjonalne, przemyślane, a oczekiwania względem jakości i szerokiej oferty bezkompromisowe. Badania pokazują, że pomimo zmieniających się czasów, pieczywo jest podstawą codziennego śniadania aż dla 84 proc. Polaków. Coraz większy udział na tym statystycznym śniadaniowym stole mają wypieki wyprodukowane na naturalnym zakwasie, wzbogacone wartościowymi, odżywczymi dodatkami oraz produkty BIO, wytwarzane na bazie surowców pochodzących z upraw ekologicznych. Z tego względu w NOWEL od wielu lat łączymy tradycyjne receptury produkcji, naturalne składniki – nasze pieczywo charakteryzuje tzw. czysta etykieta – z innowacyjnymi dodatkami i smakami wpisującymi się we współczesne trendy. Co więcej, na jesieni 2019 roku uruchomiliśmy jedno z najnowocześniejszych w Polsce Centrów Badawczo Rozwojowych, które pozwoli nam na jeszcze szybsze i skuteczniejsze wprowadzanie na rynek najwyższej jakości innowacyjnego pieczywa. Innym silnym trendem, który zauważamy w wyborach naszych klientów, jest zainteresowanie przekąskami, m.in. hot dogami. Dynamiczny rozwój sektora „convenience” z punktu widzenia wszystkich producentów żywności od kilku lat jest najważniejszym czynnikiem wzrostu. Europejczycy chcą mieć szybki i komfortowy dostęp do smacznych przekąsek dobrej jakości wszędzie tam, gdzie aktualnie przebywają, np. w drodze do pracy, na spotkanie, podczas zakupów czy podróży służbowej. Pieczywo w wielu przypadkach jest kluczowym składnikiem takich przekąsek.