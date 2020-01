Odświeżona szata graficzna opakowań płatków marki Halina

Food Rentgen odpowiada dostawcy kaszy gryczanej do sieci Lidl

Halina, oprócz płatków, posiada w swojej ofercie różne rodzaje ryżu, kasz, warzyw strączkowych i mieszanek ziaren. Różnorodność jej produktów pozwala na przygotowanie pełnowartościowych posiłków, nadających się zarówno na poranne śniadanie, sycący obiad czy lekką kolację.

Największą zmianą jest odmieniona kolorystyka opakowań – błękit zastąpiła biel oraz miodowy odcień żółtego. Kolor przewodni oraz ilustracje przedstawiające dania, przypominają letnie, słoneczne dni, aromatyczne wakacje i przyjemność z jedzenia. Wprowadzając nową stylistykę, producent nie rezygnuje jednak z tradycyjnych, dobrze znanych konsumentom elementów. Na odświeżonych opakowaniach znalazł się oczywiście charakterystyczny, czerwony, owalny logotyp marki, apetycznie wyglądająca propozycja podania produktu oraz jego wyróżniająca się, soczyście kolorowa nazwa. Wszystkie elementy idealnie współgrają ze sobą stylistyką. Co ważne, wraz ze zmianą grafiki, nie zmieniła się gramatura opakowania.

– Metamorfozą opakowań płatków marki Halina chcieliśmy pokazać nie tylko użyteczność jej produktów w kuchni, ale też jeszcze bardziej zaznaczyć swoją obecność na sklepowych półkach. Nowy design opakowań komunikuje nowoczesność i większą dostępność dla stałych, ale i nowych konsumentów – mówi Katarzyna Świętochowska, Wiceprezes Zarządu Sawex Foods.

Płatki marki Halina obecne są na rynku już od 20 lat. Odświeżając stylistykę swoich opakowań co kilka lat, producent stara się dopasować do zmieniających się zasad projektowania opakowań, rynkowych trendów oraz gustów konsumentów. Zmiana kolorystyki na bardziej wyrazistą pozwala na skuteczniejsze odróżnienie od innych produktów oraz wyróżnienie się na półce sklepowej. Odmieniony został także font napisów, aby były one bardziej czytelne i szybciej skupiały uwagę klienta.

– Obecnie możemy mówić o odświeżeniu naszych opakowań – największe zmiany zaszły pomiędzy opakowaniami z 2000 a 2009 roku, kiedy to zmianie uległo logo oraz pomiędzy 2009 i 2016 rokiem, kiedy z opakowań zniknęła dobrze znana wszystkim kucharka. Kontynuujemy zmiany stylistyczne w naszych opakowaniach, co pozwoli na ujednolicenie opakowań wszystkich naszych produktów – zaznacza Wiceprezes Zarządu Sawex Foods.

Producent marki Halina, przedsiębiorstwo Sawex Foods to obecna od 1989 roku firma dystrybuująca szeroką gamę produktów spożywczych w całej Polsce. W swojej ofercie posiada produkty suche, m.in. ryże, kasze, różnego rodzaju strączki, płatki ryżowe i owsiane. W 2002 roku zdobyła certyfikowany Międzynarodowy Standard Żywności (IFS), świadczący o wysokiej jakości oraz bezpieczeństwie produkowanej żywności.