Piekarnia Nowel z 4 kolejnymi certyfikatami Doceń Polskie

Już w 2017 roku certyfikat „Doceń Polskie” uzyskało 6 wyrobów firmy Nowel – chleb tradycyjny, chleb polski, chleb razowy, półbagietka, kajzerka oraz bułka śniadaniowa.

– Od samego początku działalności piekarni Nowel priorytetem jest zachowanie najwyżej jakości wyrobów, jak i surowców przez nas wykorzystywanych. Stale rozwijamy również portfolio pieczywa, wprowadzamy nowe dodatki, linię produktów bio i eko po to, by każdy konsument odnalazł swój ulubiony smak w naszej ofercie. Pieczywo, pomimo zmieniających się czasów, jest ciągle podstawą codziennego śniadania aż dla 84 procent Polaków. Dla nas to wielkie zobowiązanie do dalszych prac. Cieszymy się, że aż 4 nasze propozycje spotkały się z tak dużym uznaniem ekspertów tego prestiżowego programu – powiedziała Elżbieta Zajezierska, prezes firmy Nowel.