Piekarnie przygotowują się do Tłustego Czwartku

– Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jest to najintensywniejszy dzień w roku. Produkcja wzrasta niesamowicie. Co więcej, przygotowujemy się do tego szczególnego święta już dużo wcześniej. Zwykle korzystamy z jednego smażalnika, a tego dnia włączonych do pracy jest aż pięć – tłumaczy Małgorzata Sikora z Piekarni MIMA, która z okazji Tłustego czwartku przygotowuje dla swoich odbiorców pączki w trzech smakach.

– Naszym klientom proponujemy pączki z trzema rodzajami nadzienia: marmoladą różaną, marmoladą wieloowocową, która cieszy się największym uznaniem odbiorców oraz z budyniem. Każdy z nich występuje w dwóch gramaturach. Nie decydujemy się na wzbogacenie oferty smakowej ze względu na ogromną liczbę produkowanych pączków. Na koniec dodam też, że w roku ubiegłym dobiliśmy do 50 tysięcy – dodaje.

– Najważniejsza jest dla nas jakość wytwarzanych produktów, dlatego też przygotowanie do tego szczególnego dnia rozpoczynają się u nas dużo wcześniej. Przeprowadzamy rozeznanie czego oczekują klienci i na jakie pączki mieliby ochotę. W tym roku nowością są pączki w rozmiarze XXL. Oferujemy tradycyjne nadzienie różane, ale także nadziewamy pączki chałwą, musem malinowym i truskawkowym, konfiturą wiśniową, nutellą oraz adwokatem. Co najważniejsze Nasze pączki powstają ze świeżego, niemrożonego ciasta. – mówi Wioletta Szpyrka z mieszczącej się w Libuszy firmy Polskie Piekarnie sp. z o.o. sp. komandytowa.

- Tego dnia nie warto martwić się o nadprogramowe kalorie i pozwolić sobie na małe pączkowe szaleństwo. Jak wiadomo od liczby tych okrągłych przysmaków zależy Nasze szczęście, więc nie warto kusić losu i cieszyć się z możliwości beztroskiego łasuchowania – dodaje Wioletta Szpyrka z Polskich Piekarni.

W związku z Tłustym Czwartkiem Piekarnia Foryś także podkręca nieco swoje obroty. Jak tłumaczy Jarosław Foryś firma decyduje się na zakup większej ilości półproduktów a także zorganizowanie dodatkowej zmiany.

– Jako, że nasza piekarnia nie należy do największych liczba pączków dobije do około 3 tysięcy. Mimo to staramy się zakasać rękawy i przygotowujemy dla Naszych odbiorców pączki w pięciu różnych smakach. Mam tutaj na myśli oczywiście marmoladę różaną, adwokat, czekoladę, ser oraz nadzienie toffi. Staramy się, aby wybór był jak najbardziej urozmaicony, po ty by każdy tak naprawdę znalazł coś dla siebie. Ponadto pączki dostępne są w tradycyjnej formie a także pod postacią donutów. Od kilku lat produkujemy także fit pączki, pieczone w piecu, z marmoladą różaną, które okazały się istnym hitem! - informuje Jarosław Foryś z Piekarni Foryś z Byczyny.