Prezes Makaronów Polskich: Istotnym trendem na rynku jest rozwój oferty wegetariańskiej

Zenon Daniłowski w rozmowie z portalem pozytywnie ocenił sprzedaż makaronu przez markę Makarony Polskie oraz zwrócił uwagę na zmieniające się podejście konsumentów do produktów, analizę składu i pochodzenie surowców.

– Mamy bardzo duży popyt na rynku. Święta były wielkimi żniwami dla producentów, nawet taki produkt jak makaron, który jest „nieświąteczny”, sprzedawał się bardzo dobrze w tym okresie. W 4 kw. mieliśmy problem z nadążeniem w realizacji zamówień, ponieważ było dużo promocji i in-outów. I to jest pozytywna cecha 2019 roku. Do tego dochodzi przechodzenie konsumentów od produktów tanich do tych lepszych, smaczniejszych, lepiej opakowanych, zdrowszych i lepszej jakości. Dzisiaj stało się faktem to, o czym jeszcze 2 – 3 lata temu tylko mówiliśmy, czyli czysta etykieta. Dzisiaj konsument jest bardzo świadomy. Obecnie żywność nie tylko zaspokaja głód, ale leczy i wpływa pozytywnie na nasze ciało. Kupujemy mniej produktów masowych, a więcej lepszej jakości, w bogatszym wyborze. Jemy wszystkimi zmysłami. Dla współczesnego konsumenta jest istotny nie tylko smak, ale i to skąd pochodzą surowce, kto je wytworzył – wyjaśnił prezes.

W odpowiedzi na zmieniające się podejście konsumentów do jedzenia w ubiegłym roku na w rynku pojawiła się nowa marka w portfolio Grupy – Novelle.

– Novelle zalicza się do grona marek odpowiedzialnych za środowisko. Wpisujemy się w nurt oparty na diecie roślinnej. Jest to odpowiedź na aktualne trendy żywnościowe. Produkujemy makaron m.in. z ciecierzycy, soczewicy i zielonego groszku czy też pełnoziarnisty, gryczany, orkiszowy. A nasza oferta zostanie jeszcze rozszerzona o inne produkty, np. pasty warzywne. Makarony Novelle są to produkty wysublimowane, dedykowane osobom, które dbają o swoją kondycję. Obecnie jesteśmy na etapie budowania portfolio, systemu sprzedaży i informowania w social mediach konsumentów o naszych produktach. Istotnym trendem na rynku jest rozwój oferty wegetariańskiej. W daniach gotowych na tackach pod brandem So Food wprowadzamy 4 dania bezmięsne, np. Wegab z papryką i ryżem. Są one bardzo smaczne, nie będą odbiegać cenowo od dań tradycyjnych i na pewno znajdą uznanie u wegetarian. Ale droga do sukcesu jest długa i wymaga ciągłego obserwowania i nadążania za preferencjami konsumentów – tłumaczył Zenon Daniłowski.

