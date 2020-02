Prezes Makaronów Polskich: W 2019 roku realizowaliśmy 4 projekty o łącznej wartości 50 mln zł

Zenon Daniłowski podsumował miniony rok w Grupie Makarony Polskie.

– 2019 rok był dobrym rokiem dla naszej Grupy, jak i dla całej branży makaronowej, ponieważ popyt na nasze wyroby był wysoki ze względu na większą ilość pieniędzy, które mają w rękach konsumenci oraz rosnącego zapotrzebowania na produkty z diety roślinnej. Makarony Polskie na 2019 rok miały zaplanowaną sprzedaż na poziomie ok. 170 mln. zł. przy marży netto 4 proc. Mogę powiedzieć, że po 3 kw. plan był zrealizowany w pełni, a czwarty kw. w mojej ocenie też był dobry i sądzę, że będzie to udany rok, jeśli chodzi o wyniki Makaronów Polskich – ocenił.

Prezes spółki Makarony Polskie opowiedział o założeniach Grupy, które udało się zrealizować w 2019 roku.

– Wśród założeń na 2019 rok najważniejsze były projekty inwestycyjne. W tym okresie realizowaliśmy 4 projekty o łącznej wartości 50 mln zł. Dwa z nich w Rzeszowie, z których pierwszy to produkcja makaronów wysokobiałkowych, a drugi to produkcja makaronów z mąk, które nie zawierają w sobie glutenu jak np. gryka czy kukurydza. Warto zaznaczyć, że te makarony cieszą się rosnącą popularnością wśród konsumentów, ponieważ posiadają dodatkowo, poza ciekawym smakiem, szczególne wartości odżywcze, a nawet prozdrowotne – wymienił Zenon Daniłowski.

– Kolejne dwie inwestycje były realizowane w zakładzie produkcyjnym w Stoczku Łukowskim. Jedna z nich to modernizacja linii produkcyjnej dań gotowych w puszkach i słoikach. A druga to nowa linia, którą zakupiliśmy do produkcji dań gotowych na tackach. Takie danie jest bardzo wygodne do spożycia, bowiem możemy je w czasie 3-5 minut odgrzać w piekarniku lub w mikrofali. Pierwsze dania obiadowe ze Stoczka wkrótce pojawią się w sprzedaży. Jest to oferta dla singli, a również dla osób żyjących „w pospiechu” tak obecnie powszechnym – tłumaczył.

– Z wymienionych inwestycji zakończyliśmy dwie – jedną w Rzeszowie i drugą w Stoczku. Z kolei dwa pozostałe projekty są na etapie rozruchu i w pierwszym półroczu 2020 będą już gotowe do eksploatacji przemysłowej – dodał.

