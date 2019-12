Producenci zbóż: Gryka z glifosatem przyjeżdża do Polski ze Wschodu

20 listopada FoodRentgen i Fundacja Konsumentów opublikowały raport z wynikami badań kasz gryczanych z polskich sklepów na obecność glifosatu - kontrowersyjnego herbicydu, który może być używany do suszenia zbóż. Sześć z dziesięciu kasz gryczanych znanych marek dostępnych w dużych sieciach handlowych w całej Polsce przeszło pozytywnie badanie laboratoryjne na obecność pozostałości glifosatu.

Zainteresowanych sprawą odsyłamy do naszych licznych publikacji na ten temat (czytaj więcej)

Rafał Mładanowicz podkreśla, że Polska słynie w Europie z gryki.

- Uprawia się ją od dekad, znaczący udział gryki w obrocie ziarnem stanowi gryka ekologiczna - certyfikowana, jest to zboże, które z powodzeniem udaje się w uprawie na glebach słabych i bardzo słabych. Dlaczego więc badania wykazują glifosat, który jest zabroniony w gospodarstwie ekologicznym? Bo to nie nasza gryka, jest to import ze wschodu, w 2018 roku skierowałem pismo wskazujące na nadmierny import do Polski ziarna gryki przez Litwę do Polski, co także spowodowało załamanie się ceny gryki w Polsce, na Litwie można było kupić tonę gryki za 700 złoty – informuje Mładanowicz.

Prezes KFPŻ wskazuje, że polska gryka wyjeżdża masowo na zachód, oczywiście wcześniej badana na pozostałości glifosatu.

- Moim zdaniem każda szanująca się sieć lub marka wprowadzająca kaszę gryczaną powinna poddać ją badaniu, koszt takiego badania to około 400 zł. Dzisiaj wychodzi na to, że znowu winny jest polski rolnik, a prawda jest taka, że winę ponosi pośrednik i sprzedawca produktu, jeżeli prawdą jest szkodliwość glifosatu to same sieci z automatu powinny zlecać takie badania – mówi.

Więcej na Farmer.pl