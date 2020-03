Sawex, producent kaszy i ryżu: Niepokój odnośnie dostępności produktów nie jest wskazany

Zakupy online można zrobić za seniorów, by chronić ich przed koronawirusem

Jak przyznaje Katarzyna Świętochowska, wiceprezes Sawex, w związku z obecną sytuacją na rynku firma odnotowała 2-3 krotny wzrost sprzedaży w kategorii produktów suchych, m.in. kaszy oraz ryżu.

Firma zareagowała zwiększeniem produkcji.

- Obecnie naszym priorytetem jest dostarczenie produktów do wszystkich naszych klientów. Realizację tego celu umożliwia nam m.in. zwiększenie produkcji. Nasz zakład produkcyjny w Kościerzynie zwiększył produkcję z 5 do 6 dni w tygodniu, co pozwala na realizację zwiększonej ilości zamówień - uspokaja wiceprezes Sawex.

Katarzyna Świętochowska zaznacza, że firma nie przewiduje problemów z dostępnością produktów.

- Przewidujemy dalszy wzrost zapotrzebowania na nasze produkty, jednak nie dostrzegamy problemów z ich dostępnością w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego też niepokój odnośnie dostępności produktów, choć uzasadniony obserwacjami sklepowych półek, nie jest wskazany - tłumaczy.

Dodaje, że mogą wprawdzie występować nieznaczne opóźnienia w dostawach surowców spożywczych. Nie jest to jednak powód do obaw.

- W Polsce, jak również na Zachodzie Europy, występuje duże zapotrzebowanie na produkty z długą datą ważności. Z tego powodu mogą pojawić się pewne opóźnienia w dostawach, jednak wszystkie zamówienia staramy się realizować na bieżąco. Obserwujemy również nieznaczne opóźnienia w dostawie surowców spożywczych od dostawców, jednak aktualnie nie mają one wpływu na funkcjonowanie firmy i tym samym na dystrybucję do klientów - zapewnia Katarzyna Świętochowska.

Sawex był pierwszym w Polsce importerem ryżu w saszetkach do gotowania. Firma jest producentem marek takich jak Britta czy Halina.