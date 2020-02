Wasa: Rynek pieczywa chrupkiego może się rozwijać dwutorowo

Portalspozywczy.pl: Jak kształtowała się sprzedaż pieczywa Wasa w 2019 roku?

Damian Podawca, marketing manager Barilla Poland: W 2019 roku osiągnęliśmy dobre wyniki u kluczowych klientów w handlu nowoczesnym. Rok 2019 był fundamentem do kolejnych wzrostów i do tego, co chcemy osiągnąć w kolejnych latach.

Pieczywo Wasa to nie tylko pieczywo chrupkie, ale również nowości, które wprowadzaliśmy w ciągu ostatnich lat – produkty bardziej przekąskowe, on the go, odpowiadające na trendy konsumenckie. One również zdobywają coraz lepszą pozycję rynkową i mają duży potencjał.

Jakie są perspektywy kategorii pieczywa chrupkiego?

Są dwie główne okazje konsumpcji pieczywa chrupkiego. Pierwsza okazja to okazja śniadaniowa. Druga to przekąski. To produkt, który może być konsumowany w formie drugiego śniadania, w pracy, w szkole, jako uzupełnienie codziennej diety.

Mimo że kategoria pieczywa chrupkiego od kilku lat była w stagnacji, pojawia się coraz więcej nowości odpowiadających na trend convienience, czyli mniejsze opakowania, propozycje bardziej on the go czy też nowe smaki i kształty. Rynek pieczywa chrupkiego może się rozwijać dwutorowo. Z jednej strony będziemy mieć nasz „core”, czyli tradycyjne warianty chrupkie, uzupełniane o nowe warianty, z drugiej coraz więcej propozycji niestandardowych, mniejszych, on the go, bardziej urozmaiconych smakowo, które będą budowały wartość tego rynku.

Jak wygląda rynek przekąsek w Polsce?

Rynek przekąsek w Polsce rośnie. Widzimy, że rozwija się trend „covienience”, zarówno z perspektywy propozycji dla konsumenta, jak i formatów handlowych. Mniejsze opakowania oraz produkty typowo przekąskowe pojawiają się nie tylko w pieczywie chrupkim, ale też w innych kategoriach.

Marka Wasa stara się kreować ten trend, oferując przekąski on the go i przekąski domowe. Przekąski on the go to nasze kanapki – pieczywo chrupkie z dodatkami, np. z pomidorami i bazylią, z hummusem czy serkiem. Są to typowe propozycje do zabrania ze sobą do pracy czy szkoły, w małym, wygodnym opakowaniu. Drugi typ to przekąski typowo domowe: krakersy, pieczywo cienkie z linii Delicate Thin czy też okrągłe pieczywo o smaku sezamu i cynamonu.

Jaka powinna być idealna przekąska?