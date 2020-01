Zielony Ład jest szansą czy zagrożeniem?

Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy zostało zorganizowane przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Polskie Związek Producentów Kukurydzy oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych podczas zakończonych właśnie targów Polagra - Premiery w Poznaniu. Spotkanie odbyło się pod tytułem: „Nowy Zielony Ład, a problemy producentów zbóż i innych roślin uprawnych”.

Jednym z dominujących tematów była sprawa wycofywania przez Komisję Europejską kolejnych substancji czynnych. - To jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli mamy uprawiać rośliny to musimy mieć możliwość zabezpieczenia ich np. przed chwastami. W naszej branży stosowana jest także Integrowana Produkcja. My nie stosujemy za dużych ilości, ale tylko to co jest niezbędne. A Integrowana Produkcja wymaga przy najmniej trzech oprysków - tłumaczył Marian Sikora przewodniczący Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Dużo kontrowersji i krytyki wzbudził przepis dotyczący możliwości stosowania nawozów przez rolników dopiero po 1 marca. - Domagamy się uelastycznienia stosowania nawozów azotowych. Wysłaliśmy odpowiednie pisma do Prezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa oraz ministra gospodarki morskiej. Według naszej oceny w skutek późnego stosowania nawozów azotowych po 1 marca w ubiegłym roku rolnictwo nasz poniosło olbrzymie straty. Prawo nie może przeszkadzać w rozwoju naszego rolnictwa - powiedział Stanisław Kacperczyk prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. - Należy wprowadzić elastyczne stosowanie azotu na polach. Klimat się zmienia i te terminy powinny być ruchome. Jak za późno wjedziemy z nawozami to są straty - dodał Marian Sikora z FBZPR.

Obecny na Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy MRiRW obiecał rolnikom pomoc i interwencje w tej sprawie do Komisji Europejskiej. - W poniedziałek minister Jan Krzysztof Ardanowski wysyła do komisarza Janusza Wojciechowskiego wniosek o przyśpieszenie stosowania nawozów azotowych chociaż o te dwa tygodnie - zadeklarował wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński.

Rolnicy wyrazili duże obawy co do unijnych planów wprowadzenia tzw. Zielonego Ładu i pytali czy taka polityka będzie szansą dla polskich gospodarstw czy będzie przyczyniał się do ich upadku.