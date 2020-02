ZT Bielmar: Największe przyrosty zanotowaliśmy w kanale B2B

Portalspozywczy.pl: Jaki był rok 2019 dla Bielmar?

Maciej Górecki, dyrektor sprzedaży ZT Bielmar: Dla ZT Bielmar był to bardzo dobry rok, mimo niesprzyjających warunków dla całej branży tłuszczy żółtych, wzrostu cen surowców (olej rzepakowy, olej palmowy), niskiej ceny masła czy spadku kategorii margaryn w rynku detalicznym.

Obserwujemy na bieżąco, co dzieje się na rynku i szybko podejmujemy decyzje, reagujemy na działania konkurencji oraz na potrzeby klientów. Unormowaliśmy politykę cenową we wszystkich kanałach, co nie jest łatwym zadaniem, wymaga czasu, ale przyniosło zamierzony efekt.

Zanotowaliśmy wzrost ilościowy i wartościowy zarówno margaryn, jak i oleju w ujęciu rok do roku. Zmiana nastąpiła w udziale naszych wewnętrznych kanałów sprzedaży. Największe przyrosty zanotowaliśmy w kanale B2B.

Jak ważny dla firmy jest sektor HoReCa?

Horeca jest dla ZT Bielmar ważnym sektorem do rozwoju. Nasz potencjał produkcyjny został wzmocniony poprzez zakup pod koniec roku 2019 nowej linii produkcyjnej. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w 2020 będzie się dużo działo.

Posiadamy w swojej ofercie margaryny kulinarne, margaryny do smarowania pieczywa w odpowiednich większych gramaturach, masło klarowane z olejem rzepakowym, frytury, olej rzepakowy. W recepturach margaryn zamiast mleka w proszku używamy naturalnie ukwaszonego mleka. Jako jedni z niewielu mamy w swojej ofercie olej rzepakowy bez ekstrakcji chemicznej pod brandem BESKIDZKI. Pomimo wyższej ceny oleju Beskidzkiego w stosunku do konkurencji zanotowaliśmy wzrost sprzedaży na poziomie kilkuset procent.

Klienci bardzo chwalą jakość naszego oleju i pozostałych produktów. Jak widać, cena zaczyna odgrywać mniejszą rolę. Będziemy odpowiadać na potrzeby klientów z tego sektora i dopasowywać ofertę produktów stricte pod ten kanał sprzedaży.

Jakie są plany na rok 2020?

Rok 2020 będzie pełen wyzwań. Z jednej strony musimy zmierzyć się z rosnącymi kosztami (pracownicze plany kapitałowe, podzielona płatność, podwyżka płacy minimalnej, polityka odpadowa, wysokie ceny prądu i gazu), z drugiej strony z konkurencją, trendami konsumenckimi i potrzebami klientów, na które musimy szybko reagować, dynamiką zmian na rynku detalicznym, nowoczesnym i B2B. W związku z tym przyjęliśmy odpowiednią strategię. Chcemy dalej rozwijać się w kanale B2B na poziomie nie gorszym niż w roku ubiegłym, kontynuować rozwój w północnej części Polski w kanale tradycyjnym i nowoczesnym, a na południu Polski mieć pozycję lidera w kategorii margaryn kulinarnych oraz wzmocnić pozycję w margarynach smarownych. Mamy do tego różnego rodzaju narzędzia i mechanizmy, które zaczęliśmy wdrażać. Jesteśmy dobrze przygotowani do roku 2020.