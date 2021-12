E-papierosy narzędziem do walki z paleniem?

O zapewnienie szerokiego dostępu do rzetelnej wiedzy na temat mniej szkodliwych alternatyw dla papierosów zaapelowali uczestnicy E-Cigarette Summit 2021, które odbyło się w formie wirtualnej 7 i 8 grudnia. Wydarzenie to, poświęcone papierosom elektronicznym, organizowane od 2013 r. jest jednym z najważniejszych w branży tytoniowej na świecie. Według większości międzynarodowych badań e-papierosy są o około 95 proc. mniej szkodliwą alternatywą w porównaniu z tradycyjnymi papierosami. Czy mogą też być skutecznym narzędziem prowadzącym do rozstania się z analogowym nałogiem?

W tegorocznej edycji E-Cigarette Summit wzięli udział naukowcy, lekarze i specjaliści od szeroko pojętego zdrowia publicznego. Głosy, które wybrzmiewają podczas tego wydarzenia są często brane pod uwagę przez rządy poszczególnych krajów w kreowaniu polityk zdrowotnych, dotyczących redukcji szkód spowodowanych paleniem tytoniu. Tym razem uczestnicy E-Cigarette Summit zwrócili uwagę na konieczność bardziej zdecydowanego zwalczania błędnych informacji na temat skutków używania e-papierosów. Dr Colin Mendelsohn, założyciel Australijskiego Stowarzyszenia Redukcji Szkód spowodowanych paleniem (ATHRA), autor książki „Stop Smoking, start vaping” (pol. „Przestań palić, zacznij wapować”) powiedział podczas wydarzenia, że otwarta krytyka wapowania nie jest oparta na dowodach naukowych, ale wynika z niewiedzy, podpartej „ideologicznym podejściem” do wszelkich produktów, zawierających nikotynę. Podkreślił też jak ważne jest podejście rządu jeżeli chodzi

o kreowanie polityki redukcji szkód.

- Nie możemy ignorować dowodu w postaci milionów ludzi w Australii używających e-papierosów, którzy dzięki temu porzucili palenie. Nasi politycy powinni zrozumieć zalety używania e-papierosów, bo nie chodzi tylko o podkreślanie ryzyka, często zresztą wyolbrzymionego. Tymczasem czarno-białe podejście rządu, polegające wyłącznie na promowaniu abstynencji od tradycyjnego tytoniu nie rozwiązuje problemu. Wskutek wprowadzenia drakońskiego prawa znacznie łatwiej dziś w Australii kupić śmiertelnie szkodliwe papierosy od e-papierosów. To prosta droga do rozwoju czarnego rynku, mówił dr Mendelsohn.

Prof. emeritus Robert Beaghole z Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii jest zdania, że wrogiem dla człowieka są toksyczne substancje zawarte w dymie papierosowym, a nie nikotyna, którą zawierają (choć nie muszą) e-papierosy. Zdaniem profesora sukcesem byłby świat bez dymu, a nie bez nikotyny. Zwrócił uwagę na konieczność wypracowania przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) spójnej strategii ograniczania używania tytoniu, w tym polityki redukcji szkód (harm reduction).

- Z 8 milionów zgonów z powodu używania tytoniu, 80 proc. to zgony wywołane paleniem papierosów. To 20 tysięcy zgonów każdego dnia. Światowa Organizacja Zdrowia musi zdecydowanie odpowiedzieć na to zagrożenie, powiedział Beaghole i podkreślił, że w krajach, które wprowadziły i realizują politykę redukcji szkód, tak jak Szwecja czy Japonia liczba palaczy zmniejszyła się o 30 procent.

Uczestnicy E-Cigarette Summit uznali zgodnie Wielką Brytanię za pioniera we wprowadzaniu polityki harm reduction.

Pod koniec października brytyjska Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA) zaktualizowała wytyczne dla osób, przymierzających się do rzucenia palenia i poinformowała, że producenci e-papierosów mogą zgłaszać swoje produkty do takiego samego procesu zatwierdzania, jaki obowiązuje w przypadku innych leków. E-papierosy starające się się o licencję jako produkt medyczny, będą musiały przejść bardziej rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa niż te, które są wymagane do ich sprzedaży jako produkt konsumencki. Jeśli zostaną zatwierdzone, lekarze będą mogli zdecydować, czy należy przepisać e-papierosa pacjentowi, który chce rzucić palenie.

Kilka miesięcy wcześniej NICE, brytyjski instytut zdrowia publicznego wydał wytyczne, zgodnie

z którymi lekarze mogą proponować pacjentom korzystanie z e-papierosów jako narzędzia do całkowitego porzucenia nałogu. Andrea Crossfield, specjalistka od zdrowia publicznego przywołała przykład z Manchesteru, gdzie przeprowadzono eksperyment polegający na dostarczeniu darmowych zestawów z e-papierosami do dorosłych palaczy na jednym z osiedli komunalnych. Efekt był niezwykły - dzięki e-papierosom czterokrotnie wzrosła zarówno liczba tych osób, które spróbowały rzucić palenie, jak i tych, które je rzuciło. E-papierosy okazały się także kluczem do ograniczenia nałogu palenie wśród ciężarnych kobiet - 40 proc. z nich rozstało się z nałogiem dzięki e-papierosom.