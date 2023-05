Z ogromną radością informujemy, że już 18 maja br. w eleganckich wnętrzach hotelu Airport Okęcie, w Warszawie odbędzie się VI edycja organizowanego przez Spółkę TiM Międzynarodowego Festiwalu Wina. To wydarzenie społeczno-kulturalne, które łączy świat biznesu, kultury, mediów i pasji.

Celem eventu jest budowanie kultury wina w Polsce, zacieśnianie więzi z międzynarodowym środowiskiem winiarskim, wymiana doświadczeń, budowanie długofalowych relacji oraz edukacja. Gośćmi wydarzenia od pierwszej edycji są przedstawiciele uznanych w świecie winiarni, miłośnicy i pasjonaci wina, reprezentanci największych sieci handlowych, właściciele i pracownicy punktów detalicznych, przedstawiciele świata mediów oraz organizacji winiarskich.

Festiwal Wina to możliwość spotkania ciekawych osobowości, wymiany doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy. Na zaproszonych gości czekają strefy z winami z różnych zakątków świata. Oprócz degustacji ciekawych pozycji z portfolio TiM S.A. uczestnicy odkrywają smak win niedostępnych na polskim rynku. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia po raz pierwszy zaprezentowana zostanie sekcja z personalizowanymi etykietami na wina, winietkami, opakowaniami prezentowymi, zestawami na każdą okazję. Na szczególną uwagę zasługiwać będzie strefa e-TiM, prezentująca nowy, intuicyjny portal sprzedaży wina dla branży retail. A to nie koniec niespodzianek. Naszym gościom oferujemy panele szkoleniowo-degustacyjne prowadzone przez wybitnych sommelierów należących do Stowarzyszenia Sommelierów Polskich oraz reprezentantów wielokrotnie nagradzanych winiarni.