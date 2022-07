Smak lata: Summer Orange – poznaj nowy wariant Grant’s

Grant’s Summer Orange to nowy produkt w portfolio marki Grant’s. Kierowany jest do tych konsumentów, którzy do tej pory nie byli fanami klasycznego whisky, a to połączenie smakowe pozwoli im dołączyć do grona wielbicieli szkockiego trunku.

Nowy produkt bogaty jest w naturalne cytrusowe aromaty pomarańczy oraz ekstrakt z pomarańczy sycylijskiej. Wymienione cechy czynią Grant’s Summer Orange doskonałą, delikatną propozycją na zlbliżający się sezon wypoczynkowy. Ten napój spirytusowy przywodzi na myśl smak prawdziwego, słonecznego lata. Niezależnie od okoliczności, Grant’s Summer Orange będzie idealnym uzupełnieniem wakacyjnych spotkań.

Z czym możemy połączyć nowego Grant’sa? Letni smak świetnie kompunuje się z lemoniadą, plasterkiem pomarańczy i kostkami lodu. Najlepszym sposobem na idealne rozsmakowanie się w drinku jest wspólna celebracja chwil z przyjaciółmi, rozmowy i dobra zabawa o zachodzie słońca.

“Grant’s Summer Orange to fantastyczny smak, który idealnie współgra z celebrowaniem czasu spędzanego w gronie bliskich” – tak nowy produkt opisuje Daniel Dyer, globalny ambasador marki Grant’s. “Grant’s uwielbia łączyć ludzi, skłaniać ich do wspólnego świętowania. To dlatego stworzyliśmy ten wyjątkowy, letni smak. Summer Orange sprawi, że każdy moment będzie magiczny”.

Grant’s Summer Orange jest dostępny w wybranych punktach sprzedaży.

O marce Grant's

W życiu niektórzy starają się iść sami, w Grant’s wolimy robić to razem. Od 1887 roku William Grant tworzył unikalną formułę whisky, z pasją i wiedzą dzieloną przez pięć pokoleń. Na wyjątkowość tej whisky wpływa wykorzystatnie trzeciej beczki do leżakowania, która podnosi jakość i nadaje dodatkową nutę charakterystycznego smaku, który wyróżnia Grant's Triple Wood. Dwie beczki sprawiają, że whisky jest dobre, trzy beczki - tworzą Grant’s. Pij odpowiedzialnie.