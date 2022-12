Dlaczego wina gruzińskie tak dobrze się sprzedają, co za tym stoi? Co wpływa na ich popularność wśród Polaków? Na te i na inne pytania odpowiada Vladimir Kublashvili, Zastępca Dyrektora Generalnego winiarni Khareba, producenta bardzo popularnych w Polsce win Gamziri.

Dlaczego Gruzja traktowana jest jako jeden z najstarszych regionów produkcji wina na świecie?

Gruzja to 8000 lat nieprzerwanej historii winiarskiej, którą dokumentują liczne odkrycia archeologiczne. Już od bardzo długiego czasu o Gruzji mówi się, jako o Kolebce Cywilizacji Winiarskiej. Najstarsze ślady produkcji wina i uprawy winorośli sięgają 6 – 5 tysiąclecia przed naszą erą i znajdujemy je na terenie Neolitycznych siedlisk Shulaveri Gora. Fragmenty glinianych naczyń winiarskich odkryte w trakcie wykopalisk na tych terenach świadczą, iż już w Neolicie istniało tu dobrze rozwinięte rolnictwo, co wskazuje na fakt, że udomowienie winorośli na terenie Gruzji musiało nastąpić jeszcze wcześniej.

Na południe od Tibilisi archeolodzy odkryli pestki winogron datowane na tysiąclecia przed naszą erą. Pestki te, zgodnie z cechami morfologicznymi i ampelograficznymi, przypisuje się uprawianemu tu szczepowi Vitis Vinifera Sativa. Grono Vitis Vinifera pochodzi z południowego Kaukazu i uznaje się je za źródło pierwszych uprawianych na świecie szczepów. Stało się więc jasne, że związek pomiędzy człowiekiem a winogronami rozpoczął się już w 6 tysiącleciu przed naszą erą, a pierwsza uprawiana winorośl pojawia się właśnie w Gruzji.

Dlaczego Twoim zdaniem wina gruzińskie są tak popularne ostatnio w Polsce?

Gruzini są, rzecz jasna, bardzo dumni ze swojej bogatej i historycznie odległej kultury winiarskiej. Jednym z głównych powodów popularności win gruzińskich jest międzynarodowe odrodzenie starożytnej, gruzińskiej, tradycyjnej metody produkcji wina – Qvevri – ceramiczne naczynie wykorzystywane od tysięcy lat do przechowywania i starzenia wina. Chociaż tylko około 3% win gruzińskich produkuje się z wykorzystaniem qvevri, to naczynia te pozostają w dalszym ciągu swoistym romantycznym ideałem, który celebruje tradycję tego kraju.

Kolejnym powodem jest ogromny skok jakościowy wina gruzińskiego, który dokonał się w ostatnich 10 latach oraz aktywny, państwowy program promocyjny realizowany przez rząd gruziński w celu popularyzacji naszych osiągnięć na tym polu.

Po trzecie, powód bardziej polityczny, to odwaga narodu gruzińskiego w odpieraniu inwazji rosyjskiej w 2008 roku. Od tego czasu świat demokratyczny wraz z Polską, podaje Gruzji pomocną dłoń, aby zerwać zależność rynkową naszego małego kraju od Rosji.

Co wyróżnia winiarnię Kharaba na tle innych producentów win gruzińskich?

Bez wątpienia najbardziej istotną różnicą jest fakt, iż Khareba jest największym właścicielem winnic w Gruzji, obecnie posiadamy 1500 hektarów winnic, a obszar ten ciągle się zwiększa dzięki bardzo ambitnemu programowi nasadzeń. Khareba posiada winnice nie tylko w Kakheti, ale również we wszystkich innych regionach winiarskich Gruzji, na przykład Kartli, Imereti, Racha-Lechkhumi, itd., gdzie również znajdują się zakłady produkcji wina.

Kolejna nasza przewaga, która jest niejako wynikiem powyższej różnicy, to fakt, iż Khareba pracuje niemal ze wszystkimi rdzennymi szczepami winorośli. Jakość to kwestia kluczowa jeśli chodzi o wina Khareby. Nasza winiarnia otrzymała wiele prestiżowych nagród na całym świecie, między innymi Najlepsze Wino Gruzińskie oraz Best of Show na Mundus Vini, Grand Golds, Decanter World Wine Award, Concours Mondial de Bruxelles, China Wine & Spirits Award, Hong Kong International Wine & Spirits Competition.

No i oczywiście robiący wielkie wrażenie kompleks turystyczny w Kvareli obejmujący tunel o długości 7,7 km, wydrążony w skale i wypełniony najlepszymi winami Khareby. Prawdziwy fenomen…kompleks ten oferuje również możliwość degustacji najznakomitszych win ponad 30 szczepów uprawianych przez Kharebę oraz uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, takich jak: proces destylacji chacha, wypiek chleba gruzińskiego, wyrabianie chuchkhela, wspólne grillowanie przeróżnych mięs (Gruziński Grill), czy zbieranie i tłoczenie winogron w satsnakheli.

Czym na polskim rynku wyróżniają się wina Gamziri, spośród innych dostępnych Polsce brandów?

Wina Gamziri to przykład współczesnego sukcesu winiarni Khareba. Wina te produkuje się specjalnie dla polskich klientów i łączą one fascynację najlepszymi, rdzennymi szczepami Gruzji z nowoczesnym winiarstwem młodych i ambitnych winiarzy Khareby, którzy starają się dopasować do oczekiwań klientów w Polsce w zakresie doskonałości w swojej kategorii.

