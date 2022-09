Summer Orange – poznaj nowy wariant Grant’s

Grant’s wprowadza nowość do swojego portfolio – Grant’s Summer Orange. Napój ten skierowany jest do tych konsumentów, którzy nie są fanami klasycznego whisky, a nowe połączenie smakowe pozwoli im dołączyć do grona wielbicieli szkockiego trunku.

Bogata w naturalne, cytrusowe aromaty pomarańczy oraz ekstrakt z sycylijskiej pomarańczy, Grant’s Summer Orange to doskonała propozycja na letnie wieczory. Najlepiej smakuje z dodatkiem lemoniady i lodu. Napój spirytusowy już dostępny w sprzedaży.