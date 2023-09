Z okazji nadchodzącego weekendu w gazetkach obowiązujących od 28 września Biedronka i Lidl postawiły na agresywne promocje na piwo. Sprawdziliśmy co konkretnie oferują sieci swoim klientom.

Powrót słynnych promocji na piwo w dyskontach; fot. shutterstock.com / Framarzo

Promocyjne ceny piwa w Lidlu

Od czwartku 28 września do soboty 30.09 wraz z kuponem Lidl Plus obowiązuje oferta na wybrane piwa w butelce - "35% taniej przy zakupie sześciu". Promocja dotyczy takich marek jak: Heineken, Heineken 0%, Zlatý Bažant, Paulaner, Budweiser Budvar, Corona Extra i Pilsner Urquell. Limit to 6 butelek na kupon.

Dodatkowo w Lidlu obowiązuje promocja na piwne wielopaki. Piwo Kasztelan Niepasteryzowane w puszce 500 ml. Sześciopak można kupić w cenie 13,80 zł, co oznacza, że jedna puszka przy zakupie sześciu kosztuje 2,30 zł. Piwo puszkowe Harnaś kosztuje 2,29 zł / sztuka w 12-paku. Okocim Jasne jest sprzedawane w 6-paku za 2,49 zł/szt., a Brok Premium Lager - po 2,49 zł w 8-paku.

10+10 gratis. Słynna promocja na piwo w Biedronce

Biedronka stawia na słynna już promocję "10+10 gratis". Tylko w sobotę 30 września będzie ona obowiązywała na piwo Kasztelan w butelce zwrotnej (rabat nie obejmuje kaucji). Cena regularna to 3,25 zł/szt., a kaucja wynosi 1 zł. Limit dzienny dla tej promocji to 20 butelek.

Dodatkowo od czwartku 28 września do soboty 30.09 obowiązuje promocja "4+2 gratis" na wszystkie piwa Desperados w butelce 400-580 ml. Limit dzienny - 24 butelki, czyli max 8 gratis.

