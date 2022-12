Szukacie pomysłu na prezent dla swoich bliskich, a może chcecie docenić samych siebie za tegoroczne osiągnięcia? Dobrym wyborem w obu przypadkach będzie luksusowy alkohol. Ekskluzywne trunki to także dobry pomysł na inwestycję. Zobaczcie nasz subiektywny ranking 10. luksusowych alkoholi.

Zobaczcie nasz subiektywny ranking 10. luksusowych alkoholi. / fot. JS

Alkohol na prezent świąteczny: Rum Dictador

Unikatowa karafka autorstwa Dictador Generations En Lalique stała się jedną z najdroższych w historii butelek rumu. Sprzedana na internetowej aukcji Sotheby’s osiągnęła kwotę 30 000 funtów.

Dictador tworzył ekskluzywny rum w sercu Kartageny w Kolumbii przez ponad 40 lat. Marka ta jest globalnym liderem rumu na poziomie inwestycyjnym. Jej sukces opiera się na kombinacji wieloletnich, dojrzałych zapasów rumu skomponowanych z jednymi z najbardziej inspirujących i kreatywnych trunków świata.

Rum Dictador jest dystrybuowany obecnie do ponad 80 krajów na całym świecie, a jego produkty zostały sprzedane na ekskluzywnych aukcjach Sotheby’s i SPINK oraz w prestiżowych sklepach specjalistycznych takich jak Harrods.

Butelkę 12-letniego rumu można kupić w sklepach za ok. 200 zł.

Alkohol na prezent świąteczny: Whisky The Balvenie

14-letnia whisky The Balvenie Week of Peat to edycja, która powstała w ramach serii The Balvenie Stories. Ten torfowy single malt jest zainspirowany historią Malt Mastera Davida Stewarta oraz Iana Millara, byłego kierownika destylarni Balvenie. Wykorzystując tygodniową przerwę w produkcji, David i Ian zdecydowali się na przywrócenie produkcji whisky dymnej do regionu Speyside i destylarni The Balvenie. Rezultatem ich działań jest m.in. dojrzewająca przez 14 lat w beczkach z amerykańskiego dębu whisky, charakteryzująca się nutami miodu, wanilii i cytrusów, połączonych z delikatnym torfowym dymem.

14-letnia The Balvenie „Week of Peat” w limitowanej ilości jest dostępna w wyselekcjonowanych punktach sprzedaży. Za butelkę whisky trzeba zapłacić ok. 500 zł.

Alkohol na prezent świąteczny: Whisky The Macallan

Słynna The Red Collection w ubiegłym roku trafiła na polski rynek. To nowa linia rzadkich szkockich whisky typu single malt. The Red Collection obejmuje zestaw stałych edycji whisky The Macallan oraz okazjonalne wydania specjalne. Sercem najnowszej serii The Red Collection są 40-letni, 50-letni i 60-letni The Macallan. To najstarsze whisky będące w cyklicznej ofercie destylarni. W zestawie pojawiają się „gościnnie”, także wysokoprocentowe edycje specjalne, rozpoczynające się od 71-letniego, 74-letniego i 78-letniego The Macallan. Te niezwykle rzadkie single malty należą do najstarszych szkockich whisky na świecie, a 74-letnie i 78-letnie whisky są najstarszymi destylatami, jakie kiedykolwiek zostały zabutelkowane przez destylarnię.

W 2021 roku 4 z 6 butelek z serii The Red Collection trafiły do Polski. Były to 40-, 71-, 74- oraz najstarsza 78-letnia whisky. Cena wyniosła od 60 000 zł. za najmłodszą po 350 000 zł za najstarszą.

Alkohol na prezent świąteczny: Szampan Krug Clos d'Ambonnay

Jeśli szampan, to tylko francuski. Szampan Krug Clos d'Ambonnay to najcenniejszy klejnot w kolekcji Kruga. Marki założonej przez Josepha Kruga w 1843 roku, która przez długi okres była biznesem rodzinnym. Obecnie szampany z logo Krug i cała marka w większości należą do LVMH Szampan Krug Clos d'Ambonnay charakteryzuje się smakiem uzyskanym na bazie jednej odmiany winogron. Za butelkę z rocznika 1996 z winnicy Clos d'Ambonnay trzeba zapłacić ok. 14 000.

Alkohol na prezent świąteczny: Koniak Hennessy Paradis Extra

Pierwsze skojarzenie z luksusowymi koniakami? Marka Hennessy. Jej historia sięga do XVIII wieku, kiedy to powstały pierwsze koniaki z logo Hennessy. Z kolei koniak Paradis Extra powstał w 1979 roku. Przez ponad 30 lat zyskał ogromną sławę wśród koniaków. Alkohol powstaje w wyniku niezamiennej od lat receptury. Jest on wytwarzany z winogron rosnących tylko w ściśle określonym rejonie Francji. Koniakiem Paradis Extra najlepiej delektować się w formie czystej lub podawać go dobrze zmrożonego. Cena butelki Paradis Extra to wydatek ok. 6000 zł.

Alkohol na prezent świąteczny: Szampan G.H. Mumm Brut Cordon Rouge

Kolejny francuski szampan w naszym zestawieniu. Jeden z najbardziej charakterystycznych nie tylko ze względu na swój smak, ale także opakowanie. W 1875 roku jego twórca, George Hermann Mumm, zdecydował się ozdobić butelkę szampana jedwabną, czerwoną wstążką, czyli znakiem najwyższych dostępnych we Francji zaszczytów. Obecnie czerwona wstążka jest symbolem wszystkich szampanów z logo G.H. Mumm.

Szampan G.H. Mumm Brut Cordon Rouge powstał na bazie winorośli Pinot Noir z regionu Szampanii we Francji. Jego smak łączy w sobie moc Pinot Noir z elegancją i mineralnością Chardonnay oraz owocowością Meunier. Cena za butelkę wynosi ok. 250 zł.

Alkohol na prezent świąteczny: Wódka Diva

Diva Vodka jest jedną z najdroższych wódek, jakie kiedykolwiek powstały. Wszystko przez jej oryginalną produkcję. Diva Vodka, jako pierwsza wódka na świecie, została przefiltrowana czystym pyłem diamentowym, co nadaje jej wyjątkową czystość smaku.

Warto przy tym wspomnieć, że podczas produkcji wódka jest przepuszczana przez kruszone diamenty i klejnoty. Diva zachwyca nie tylko smakiem, ale i wyglądem. Każdą butelkę wódki zdobią kryształy Swarowskiego. Cena butelki wódki to wydatek liczony w setkach tysięcy euro.

Alkohol na prezent świąteczny: Chateau Mouton Rothschild 1Er Cru Classe

Kolejna nasza alkoholowa wycieczka do Francji. Tym razem do kraju wina, a dokładnie do Bordeaux, gdzie mieści się winnica Chateau Mouton Rothschild. Tam właśnie powstaje wino Chateau Mouton Rothschild 1-Er Cru Classe, które jest marzeniem wielu koneserów wybornych alkoholi. Wino pełne, czerwone, wytrawne. Za butelkę z 2011 roku trzeba zapłacić ok. 4500 zł.

Alkohol na prezent świąteczny: Château Cheval Blanc Le Petit Cheval Grand Cru Classe Saint-Emilion AOC

Le Petit Cheval to kolejne wino z francuskiego miasteczka Bordeaux, a dokładnie z winnicy Château Cheval Blanc, w której jest produkowane od 1988 roku. Wino pełne, czerwone, wytrawne. Idealnie komponuje się z czerwonym mięsem, drobiem, wędlinami i serami. Butelka wina to wydatek ok. 1800 zł.

Alkohol na prezent świąteczny: Wódka Belvedere

Wódka Belvedere to jedna z najbardziej docenianych polskich wódek na świecie. Ogromną popularnością cieszy się zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Wódką Belvedere zachwycały się wielkie gwiazdy światowego kina i sceny muzycznej, czego potwierdzeniem będzie m.in. obecność butelek z polską wódką w teledyskach amerykańskich artystów.

Jakby tego było mało, wódką Belvedere raczył się sam James Bond w filmie „Spectre”. Z kolei w tym roku Daniel Craig wystąpił w najnowszej reklamie wódki Belvedere. Reżyserem spotu w bondowsko-tanecznym klimacie jest Taika Waititi, reżyser m.in. The Mandalorian i Thora.

Wódka, która powstała w Polmosie Żyrardów, obecnie jest częścią portfolio koncernu LVMH. Cena za butelkę wódki wynosi w zależności od rodzaju opakowania od 150 do 1000 zł.

