121 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów w pudełkach na pizzę

Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało w poniedziałek, że podczas ostatnich działań m.in. na terenie Mazowsza i Śląska zatrzymanych zostało 11 osób podejrzanych o przestępstwa akcyzowe. W Warszawie przejęto m.in. linię służącą do produkcji papierosów i wyroby tytoniowe. Były one pakowane m.in. w pudełka na pizzę.

W Warszawie przejęto m.in. linię służącą do produkcji papierosów i wyroby tytoniowe. Były one pakowane m.in. w pudełka na pizzę. / fot. shutterstock

Podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji poinformowała, że działania biura były rozłożone na dwa obszary kraju. Na terenie Warszawy CBŚP działało wspólnie z mazowiecką Krajową Administracją Skarbową.

"Funkcjonariusze dotarli do miejsca, w którym znajdowała się fabryka papierosów. Było to w piwnicy domu, w kilku wygłuszonych pomieszczeniach, gdzie działała linia produkcyjna" - podała podinsp. Jurkiewicz. 121 tysięcy gotowych papierosów spakowanych było w pudełka na pizzę, zabezpieczono również półprodukty służące do wytwarzania papierosów, a w mieszkaniu jednego z podejrzanych znaleziono marihuanę i tabletki ecstasy. W trakcie akcji na posesję przyjechał samochód dostawczy, w którym były worki z tytoniem.

"Do sprawy zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 34 do 44 lat, którzy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe usłyszeli zarzuty karne skarbowe dotyczące m.in. wytwarzania i przechowywania wyrobów tytoniowych. Wobec trzech mężczyzn zastosowano dozór policyjny, jeden mężczyzna został tymczasowo aresztowany" - przekazała Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Kolejne działania CBŚP przeprowadziło na Śląsku pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. "Zatrzymano 7 osób podejrzanych o przestępczość akcyzową. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że gang działał w latach 2015-2017, a jego członkowie grupy wprowadzali do obrotu wyroby tytoniowe i alkoholowe bez polskich znaków akcyzy na terenie województw śląskiego i świętokrzyskiego" - podała podinsp. Jurkiewicz. Według wstępnych szacunków w wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości co najmniej 5 mln zł.