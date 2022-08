13 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Prosecco. Jak powstaje i skąd pochodzi to wino?

Autor: Tomasz Potrzebowski, ekspert rynku wina w Henkell Freixenet Polska

Data: 13-08-2022, 08:20

13 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prosecco. Domem prosecco są północno-wschodnie Włochy – regiony Veneto i Friuli-Venezia Giulia. Geograficznie to miejsca zlokalizowana między Dolomitami, a Morzem Adriatyckim. Szczególne połączenie klimatu, gleby i tradycji winiarskiej daje początek temu wyjątkowemu winu.

13 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prosecco. fot. Pixabay

13 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Prosecco

Korzenie winiarstwa w regionie obejmującym obszar dzisiejszego prosecco sięgają co najmniej czasów rzymskich. Literackie zapiski informują bowiem, iż żona cesarza Oktawiana Augusta osiągnęła sędziwy wiek dzięki właściwościom legendarnego wina Pucino, uwielbianego przez Rzymian i pochodzącego właśnie z okolic prosecco. Niezaprzeczalnym faktem jest, że opisana historia przyczyniła się do rozpowszechnienia terapeutycznej sławy wina Pucino i popularyzacji regionu.

Nie mniej wiekowa jest najważniejsza odmiana winogron wykorzystywana do produkcji dzisiejszego prosecco, czyli glera. Ten klasyczny szczep z północno-wschodnich Włoch znany jest również od czasów rzymskich.

Skąd pochodzi nazwa prosecco?

Nazwa wina, które dzisiaj tak uwielbiamy i tak często pijemy, pochodzi zaś od nazwy wioski. Od połowy XIII wieku miejscowość Prosech lub Prosecum, a także bardziej współczesna nazwa Proseco, odnosiła się do małego miasteczka, graniczącego od południowego wschodu z biskupstwem Triestu.

Dopełnieniem historii wina, które dzisiaj możemy kupić niemal w każdym sklepie, jest opatentowanie w 1895 roku przez dyrektora instytutu badawczego z Asti – Federico Martinottiego, metody produkcji wykorzystywanej do wytwarzania win musujących. Proces ten zwany jest metodą Charmata – lub inaczej - metodą włoską, metodą Martinottiego oraz metodą prosecco. Na czym polega?

Jak powstaje prosecco?

Do bazowego wina znajdującego się w szczelnie zamkniętej kadzi dodaje się mieszankę drożdży i cukru, w efekcie czego rozpoczyna się druga fermentacja. Po jej zakończeniu, wino jest filtrowane i butelkowane pod ciśnieniem, tak aby zachować w nim bąbelki. Dzięki zastosowaniu tej metody prosecco uzyskuje swój owocowo – kwiatowy aromat.

Najnowsza historia prosecco to już rok 2009. Od tego czasu wina wytwarzane w sercu historycznego regionu – Conegliano Valdobbiadene zostają wyniesione do statusu DOCG i stają się tym samym jedną z 44 najważniejszych włoskich apelacji. Jednocześnie cała produkcja prosecco na obszarze 9 prowincji od Triestu do Vicenzy, wcześniej określana jako wina regionalne, została awansowana do apelacji DOC.

DOC i DOCG - co oznaczają te skróty?

Te akronimy - Denominazione d’Origine Controllata (DOC) i Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (DOCG) - odnoszą się do prawnie uregulowanych kategorii jakościowych ustanowionych w celu identyfikacji najważniejszych i najlepszych włoskich win.

Polski lider w tej kategorii - Mionetto Prosecco to numer „1” jeśli chodzi o sprzedaż – rośnie trzy razy szybciej niż cała kategoria prosecco [1] .

Piwnice Mionetto założone zostały w 1887 roku przez pasjonata winiarstwa – Francesco Mionetto w sercu regionu Conegliano-Valdobbiadene w Wenecji Euganejskiej. Mionetto ma więc 135-letnią tradycję i mocne powiązanie ze swoim tradycyjnym regionem. Wyrazem dumy i tradycji jest etykieta – jej kąt nachylenia (27 stopni) nawiązuje do wzgórz, na których uprawiane są winorośla.



