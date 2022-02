144-letnie wino Leon XIII trafiło do Polski. Ile kosztuje?

Prawdopodobnie najstarszym winem, jakie można dziś kupić w Polsce, jest Leon XIII Pedro Ximénez, wyprodukowane w hiszpańskiej winiarni González Byass w roku 1878. Dwie butelki tego unikatowego produktu zostały sprowadzone do kraju przez Dom Wina na zamówienie kieleckich delikatesów Wehikuł Smaku.

Leon XIII to prawdopodobnie najstarsze wino w Polsce

Historia tych dwóch butelek wiąże się z papiestwem. Pedro Nolasco González de Soto, syn założyciela winiarni González Byass - jednej z najsłynniejszych andaluzyjskich bodeg - zadedykował wino nowo wybranemu papieżowi Leonowi XIII (pontyfikat w latach 1878-1903). Z archiwów wynika, że trunek mógł zostać wyprodukowany przez samego założyciela winiarni, Manuela Marię Gonzaleza. Przez kolejne 144 lata, 80- litrowa beczka z winem spoczywała nietknięta w ogromnych magazynach winiarni.

- Gdy robiono to wino w połowie XIX wieku, filoksera jeszcze nie dotarła do Jerez – mówi Mauricio González Gordon, obecny prezes i członek rodziny właścicieli winiarni w piątym pokoleniu. - Jesteśmy zachwyceni, że możemy wypuścić ten klejnot, jako część naszej rzadkiej Kolekcji Win Skończonych (Vinosfinitos). Na sprzedaż trafiło tylko 78 butelek. Pozostałe 20 będzie przechowywane w rodzinnym archiwum butelek Gonzálezów, El Aljibe. Wyjątkowość sherry León XIII wynika nie tylko z jego wieku, ale również z tego, że nie zostało wzmocnione, a jego naturalny poziom alkoholu wynosi 9%. Oznacza to, że - technicznie rzecz biorąc - nie może być uznana za sherry – komentuje Mauricio González Gordon.

Najstarsze wino czeka na nabywcę

Dwie butelki unikatowego wina zostały sprowadzone do Polski przez Dom Wina. Zamawiającym były kieleckie delikatesy Wehikuł Smaku. Koszt jednej butelki to blisko 17 tys. zł. 144-letnie wino to gratka dla kolekcjonerów i inwestorów, bo z powodzeniem można je dziedziczyć.

Paweł Gąsiorek, Prezes Domu Wina, wyjaśnia, że tak starych, dostępnych w sprzedaży, i nadal smacznych win jak Leon XIII, jest na rynku mało. - Wiele winiarni ma swoje archiwa z winami sprzed kilkudziesięciu, czasem 200, 300 lat, ale przeważnie nie nadają się do picia no i nie są na sprzedaż. Z winem od González Byass nie ma tego problemu, bowiem jest długowieczne. Tę cechę zawdzięcza wysokiej zawartości cukru resztkowego, bo to aż 656 g/l i dobrej kwasowości. Degustacja bardzo starego wina to jak podróż w czasie, którą przeżywamy wszystkimi zmysłami - wzroku, węchu, smaku. Zazdroszczę temu, kto otworzy tę butelkę – mówi Paweł Gąsiorek.

Sherry to ich specjalność

Firma González Byass powstała w 1835 roku. Ta hiszpańska winiarnia, uznawana za jedną z najlepszych na świecie, słynie z produkcji wybitnej sherry. To w ich portoflio znajduje się Tio Pepe, najpopularniejsza marka tego wina na świecie. Tío Pepe eksportowana jest do 103 krajów. W Polsce wyłącznym dystrybutorem produktu jest Dom Wina.

Dziś González Byass odpowiada za 15 procent całkowitej powierzchni upraw winorośli w ramach Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry. Siedziba firmy znajduje się w Jerez, w Andaluzji (niedaleko Kadyksu). Oprócz takich marek jak Tío Pepe Fino, Noé, Apóstoles i Brandy Solera Gran Reserva Lepanto, w ofercie firmy jest też Vermouth La Copa, Chinchón Anís i alkohole super premium – Nomad Outland Whiskey, Druide Vodka oraz giny: The London Nº1 i Mom.

Nota degustacyjna:

Leon XIII to słodkie wino, w ustach lekkie. Jest zaskakująco świeże i złożone. Wyczujemy w nim nuty suszonych fig, orzechów włoskich, melasy i kawy.

Zawartość alkoholu 9%

Zawartość cukru resztkowego 656g/l

Kwasowość 12,7 g/l

PH:3,25