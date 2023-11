The Balvenie, prawdziwie rzemieślnicza whisky, świętuje 60. rocznicę pracy Malt Mastera Davida C. Stewarta MBE, najdłużej pracującego Malt Mastera w historii branży i jednego z pięciu od początków destylarni w 1892 roku. Z okazji wyjątkowego jubileuszu do sprzedaży trafiła limitowana edycja 71 butelek The Balvenie Sixty. Szacowana cena The Balvenie Sixty wynosi 145 000 funtów.

Marka The Balvenie uroczyście celebruje 60-lecie pracy Malt Mastera Davida C. Stewarta MBE. / fot. Materiały prasowe

6 dekad mistrzowskiego rzemiosła

David Stewart, niekwestionowany mistrz i legenda w świecie szkockiej whisky, obchodził w zeszłym roku sześć dekad niezwykłej kariery w destylarni The Balvenie. Jego wkład w branżę whisky doceniony został licznymi nagrodami, a po 60 latach pełnych pasji, David Stewart prezentuje światu The Balvenie SIXTY – wydanie z 1962 roku! To wyjątkowy moment w historii whisky, który celebruje nie tylko doskonałość destylatu, ale również niezłomną pasję jednego człowieka, która wciąż inspiruje.

Urodzony w Ayr w Szkocji w 1945 roku, David rozpoczął swoją karierę w rodzinnej destylarni William Grant & Sons w 1962 roku jako pracownik biurowy zajmujący się kontrolą zapasów whisky, prowadzeniem ksiąg i zarządzaniem fakturami. W ciągu kolejnych 12 lat podjął długą drogę, która w 1974 roku doprowadziła go do stanowiska Malt Mastera, gdzie osobiście nadzorował produkcję nagradzanych single maltów dla światowej sławy marek takich jak The Balvenie i Glenfiddich.

Przez całe swoje niezwykle długoletnie zaangażowanie w The Balvenie, David C. Stewart MBE zgromadził wyjątkową wiedzę, która umożliwiła mu tworzenie wielokrotnie nagradzanej whisky i wprowadzanie nowych technik produkcji, które zdobyły uznanie w całej branży. Jedną z najbardziej popularnych i cenionych jest pionierska technika produkcji whisky, znana jako "cask finishing", która odmieniła sposób kreowania smaku whisky i obecnie jest szeroko stosowana na całym świecie. Cask finishing polega na tym, że whisky dojrzewa przez lata w jednej beczce, a następnie jest przenoszona do innej beczki, zazwyczaj takiej, która wcześniej zawierała wino lub inny rodzaj alkoholu, na kilka ostatnich miesięcy dojrzewania. To dodaje warstwę unikalnego smaku, którego nie da się osiągnąć w żaden inny sposób. Ikoniczna 12-letnia whisky The Balvenie DoubleWood to przykład tego procesu.

David C. Stewart MBE. / fot. Materiały prasowe

Na przestrzeni lat David otrzymał wiele prestiżowych nagród. Jako dowód na jego zaangażowanie w branżę whisky, został między innymi mianowany Członkiem Najwyższego Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE) i uhonorowany medalem MBE w imieniu Jej Królewskiej Mości Królowej w 2016 roku.

David Stewart swoje przywiązanie i zamiłowanie do pracy opisuje następująco: „The Balvenie zajmuje szczególne miejsce w moim sercu i jestem dumny, że poświęciłem większość mojego życia pracy w destylarni. Tworzenie whisky to moja pasja i jestem zaszczycony, że przez ostatnie 60 lat miałem okazję zgłębiać jej tajniki i eksperymentować z nią. Cieszę się, że mogę przekazać moją wiedzę i historie Kelsey McKechnie, aby mogła kontynuować budowanie dziedzictwa, które czyni The Balvenie tak wyjątkowym”.

Kelsey McKechnie i David Stewart. / fot. Materiały prasowe

Jako wyraz uznania dla imponującej kariery Davida, Kelsey McKechnie z The Balvenie, która była jego podopieczną przez ostatnie cztery lata, wybrała jedno wyjątkowe beczkowe wydanie. Teraz to ona przejmuje rolę Malt Mastera w The Balvenie. „Dzięki Davidowi zdobyłam cenne doświadczenie. Jego mentorstwo miało ogromny wpływ na mnie, a wybór whisky odpowiadającej, tak niezwykłej postaci w historii destylarni to wielki zaszczyt” - komentuje.

Kelsey opisuje wielowarstowowść i złożoność whisky The Balvenie w ten sposób: „Na nosie whisky wyczuwalny jest hipnotyzujący bukiet aromatów jesiennych: lawenda, wrzos i paproć. Natomiast nuty tofii, palonej kawy i wielowarstwowego dębu dominują na podniebieniu. Smak ewoluuje w miarę upływu czasu, odsłaniając intensywne nuty goździków, gałki muszkatałowej, węgla dębowego oraz kandyzowanej pomarańczy w niezwykle długotrwałym finisz.”

The Balvenie Sixty - jubileuszowa kolekcja whisky warta setki tysięcy funtów

Dla pasjonatów destylacji i znawców kultury whisky The Balvenie Sixty stanowi źródło fascynacji i uznania. Wie o tym najlepiej Andrzej Kubiś, właściciel Domu Whisky, który stał się szczęśliwym posiadaczem niezwykłej butelki The Balvenie Sixty. W jego rękach jest egzemplarz nr 43. spośród zaledwie 71. dostępnych na świecie. Ten ekskluzywny zakup nie tylko dodaje prestiżu kolekcji, ale również stanowi obiecujący zasób. Unikalne trunki, które dojrzewają przez dziesięciolecia, nabierają wyjątkowego smaku oraz zyskują na znaczeniu jako inwestycje. Ograniczona dostępność stanowi doskonałą okazję dla osób, dążących do zdywersyfikowania swojego portfolio inwestycyjnego.

Sam destylat zachwyca swoją wyjątkową jakością, a opakowanie przykuwa uwagę swoją niezwykłą estetyką. Wykonane ze szkła, złota i mosiądzu tuba stanowi prawdziwe dzieło sztuki. Jednak to nie tylko forma przyciąga uwagę, ale także treść. Tubę tę zaprojektowano tak, aby przekazywała ważne wspomnienia z kariery Davida. Wnętrze tuby skrywa pięć warstw, z których każda jest wypełniona osobistymi anegdotami od wpływowych osobistości, które towarzyszyły mu w jego pasjonującej podróży przez świat whisky. To prawdziwie emocjonalna podróż przez życie Davida, uwieczniona w luksusowym opakowaniu. Pierwszych pięć warstw może poruszyć każdego miłośnika whisky, ale prawdziwym szczytem tej kolekcji jest szósta dekada. Elegancka butelka wykonana z ręcznie dmuchanego kryształu kryje w sobie nie tylko wyjątkowy destylat, ale także wyjątkowe słowa. Zawiera cytat od Kelsey McKechnie, który opisuje obecne dziesięciolecie i przyszłe pokolenie The Balvenie.

Szacowana cena The Balvenie Sixty wynosi 145 000 funtów. To znakomity przekaz z życia wypełnionego wyjątkowymi doświadczeniami, który godnie reprezentuje znaczenie kariery Davida dla The Balvenie i całej branży whisky.

O marce:

Destylarnia The Balvenie leży w samym sercu Szkocji w rejonie Speyside. Swój sukces zawdzięcza zachowaniu i kultywowaniu rzemiosła, z którego w większości destylarni już zrezygnowano. Pozostaje wierna 5 Rzadkim Rzemiosłom (5 Rare Crafts), które nadają produktom wyjątkowy charakter. The Balvenie posiada jęczmień z własnej uprawy i jako jedna z 8 destylarni dysponuje również własną słodownią, zakładem bednarskim oraz kotlarskim. Dodatkowo, proces produkcji szkockiej whisky nadzoruje Malt Master, a siłą napędową destylarni The Balvenie jest bazowanie na doświadczeniu i umiejętnościach kolejnych pokoleń rzemieślników.

