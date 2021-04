15 kwietnia przypada Światowy Dzień Trzeźwości

Szacuje się, że obecnie około 2,3 miliarda osób na całym świecie pije alkohol. Według PARPA statystyczny Polak wypił w 2019 roku niemal 9,8 litra napojów alkoholowych w przeliczeniu na 100 proc. alkohol. Z danych tych wynika, że spożycie w 2019 r. było najwyższe od 1993 r., czyli odkąd sięgają statystyki.

Według Nielsena w 2020 roku Polacy wydali na alkohol niemal 40 miliardów złotych, czyli o 7 proc. więcej niż w poprzednim roku.

Mogła doprowadzić do tego m.in. pandemia i domowa izolacja. Głód kontaktów międzyludzkich sprawił, że mimo obowiązujących obostrzeń wiele osób decyduje się np. na spotkania towarzyskie i zakraplane domówki.

Podstawowym aktem prawnym w Polsce regulującym problematykę tzw. alkoholową jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz. 487). Zgodnie z ustawą napój alkoholowy to produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu (art. 46 ust. 1).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w Polsce jest zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom: do lat 18 i jeżeli sprzedawca lub podający napoje alkoholowe ma wątpliwości, co do pełnoletności kupującego, ma on prawo zażądać okazania dokumentu stwierdzającego wiek klienta; osobom, których zachowanie wskazuje, że są w stanie nietrzeźwości; oraz na kredyt i pod zastaw.

Złamanie przez sprzedawcę każdego z tych zakazów jest przestępstwem, za które, oprócz sankcji karnych, może być odebrane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.