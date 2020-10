200 kg nielegalnego tytoniu przejęła KAS

Jak poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Opolu, do ujawnienia przestępczej działalności doszło podczas wspólnej akcji dolnośląskich i opolskich funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Podczas przeszukania posesji należącej do jednego z mieszkańców tego powiatu znaleziono dwieście kilogramów krajanki tytoniowej, zapakowanej w dwadzieścia 10 kg worków z juty. W przeszukiwanym budynku funkcjonariusze znaleźli dwie krajalnice do tytoniu z resztkami krajanki tytoniowej. Wartość wykrytego przez KAS towaru wynosi 141 tys. zł. Gdyby nielegalny tytoń udało się wprowadzić do obrotu, straty Skarbu Państwa wyniosłyby łącznie ponad 350 tys. zł.

Wytwórcom nielegalnego tytoniu grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat trzech, albo obie te kary łącznie. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu.