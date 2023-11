Kategoria piwna przeżywa w ostatnich 5 latach regres, jednocześnie mamy do czynienia z trudnymi wyzwaniami związanymi z koniecznością wprowadzenia systemu kaucyjnego w bardzo krótkim czasie oraz dalszym wzrostem obciążeń akcyzowych - mówi nam Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej, podsumowała tegoroczny sezon piwny. / fot. Materiały prasowe

Szacujemy, że w 2023 roku branża sprzeda około 3 mln hektolitrów piwa, a to oznacza dotkliwy spadek kategorii z negatywnymi konsekwencjami dla całego łańcucha dostaw - powiedziała Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej, podsumowując tegoroczny sezon piwny.

Dodajmy, że Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej, znalazła się w gronie prelegentów Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023.

Jeszcze dzisiaj do godziny 15.00 można zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023! Szczegóły w linku poniżej!

REJESTRACJA

Spadki sprzedaży piwa

Jakub Szymanek: Jak Kompania Piwowarska ocenia tegoroczny sezon piwny?

Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej: 2023 to najtrudniejszy rok dla branży piwnej od wielu lat, trudniejszy niż okres pandemii. Na bazie danych Nielsen i CMR szacujemy, że w tym okresie kategoria zanotowała istotny spadek o około 8% w ujęciu wolumenowym. Z jednej strony wpływ na to miał między innymi spadek siły nabywczej konsumentów spowodowany wysoką inflacją, z drugiej wzrost cen piwa wynikający ze wzrostu kosztów producentów oraz podatku akcyzowego. Podwyżki wynagrodzeń nie nadążały w tym roku za wzrostem cen detalicznych – konsumenci optymalizują swoje wydatki, a z badań wynika, że ich skłonność do zmniejszania koszyka zakupów jest wyższa niż w okresie pandemii.

W związku z tym widzimy spadki na częstości zakupów oraz ilości kupowanych produktów. Dotyczy to szczególnie kategorii premium, czyli droższych lagerów, piwnych specjalności i piw smakowych. Po raz pierwszy od pojawienia się piw bezalkoholowych na rynku również ten segment dotknął spadek. Szacujemy, że w 2023 roku branża sprzeda około 3 mln hektolitrów piwa, a to oznacza dotkliwy spadek kategorii z negatywnymi konsekwencjami dla całego łańcucha dostaw.

Również pogoda nie pomagała, ponieważ była gorsza w porównaniu z poprzednim rokiem. Szacujemy, że sprzedaż w sezonie letnim odpowiada za około 2% spadku sprzedaży rok do roku. To z kolei mocno uderzyło w segmenty związane z ciepłymi miesiącami, czyli piwa smakowe i bezalkoholowe, które w sezonie letnim cieszą się zwykle największą popularnością. W tym roku w tej części rynku obserwowaliśmy znacząco niższe wyniki sprzedaży niż w roku ubiegłym. Warto, też podkreślić spowolnienie ruchu turystycznego, które przełożyło się na mniejszą konsumpcję piwa, zwłaszcza w gastronomii. Na ten kanał oczywiście wpływała wyższa skłonność do ograniczania wydatków konsumenckich.

Sezon na Żubry

Patrząc na portfolio Kompanii Piwowarskiej, czy możemy wskazać te rodzaje piw, które sprzedawały się najlepiej w tym sezonie?

Kompania Piwowarska posiada szeroki asortyment piw – w różnych typach i segmentach cenowych, to uodparnia nas na zmiany czy chwilowe zachwiania trendów. Ten sezon należał zdecydowanie do Żubra – marka umocniła pozycję lidera rynku piwa w Polsce rosnąc wolumenowo rok do roku o 0,9 punktu procentowego w handlu detalicznym. Świetnie radził sobie również Żubr Szlachetny Mocny – piwo mocne, dostępne w Biedronce i Tyskie Kanał Sportowy – koncept rozwinięty wspólnie z Kanałem Sportowym. Mimo wyzwań dla piw premium, dobrze poradziła sobie nasza lagerowa nowość – Lech Easy, należący do grupy lżejszych lagerów – lekkie piwo adresowane do młodszych dorosłych piwoszy i wpisujące się właśnie w trend „moderation” – niższa zawartość alkoholu, mniejsza pojemność, nieco bardziej lekka szata graficzna. Jesteśmy zadowoleni z naszych nowości bezalkoholowych, zwłaszcza Lecha Free Active Liczi i Cytryna oraz Kozel 0%. Natomiast Blue Lagoon – nowość od imprezowej marki Captian Jack znalazła się w top 3 najlepszych innowacji – to dowodzi, że mimo aktualnej, trudnej sytuacji ekonomicznej konsumenci dalej chętnie sięgają po produkty z wyższych segmentów cenowych.

Podsumowaliśmy tegoroczny sezon, a jakie są plany browaru na miesiące jesienno – zimowe? Na czym będą się Państwo koncentrować, w co inwestować?

Zbliżający się koniec roku stanowi istotny moment w kalendarzu, zarówno dla konsumentów, jak i firm. W kontekście naszej działalności, kontynuujemy inwestycje w markę Tyskie. Przez wiele lat Tyskie skutecznie tworzyło magiczną atmosferę świąt w naszych domach. W obecnym roku zaprezentujemy nową, społecznie wrażliwą kampanię świąteczną. Dzięki niej pragniemy raz jeszcze podkreślić, że w tym wyjątkowym okresie, mimo różnic i wyzwań – „Jesteśmy na Ty”.

Przyszłość rynku piwa i wyzwania browarów

Jaka przyszłość czeka rynek piwa w Polsce?

Jeśli chodzi o nasze prognozy, to uważamy, że kolejny rok powinien nieco ustabilizować sytuację ze względu na malejące tempo inflacji, które poprawi obecną kondycję gospodarstw domowych. Lekki wzrost czeka również kanał gastronomiczny, który nie odzyskał jeszcze poziomu sprzed pandemii. Większa część sprzedaży piwa przenosić się będzie do handlu nowoczesnego, w tym dyskontów i zorganizowanych sieci małoformatowych. Warto tu zaznaczyć, że dla naszej kategorii sklepy tradycyjne to blisko 60% sprzedaży wolumenowej – Polacy ciągle najchętniej kupują piwo w mniejszych sklepach. Kolejne lata przyniosą też zmiany w modelu konsumpcji piwa – młodsi piwosze mają nieco inne oczekiwania niż nasi tradycyjni konsumenci. W konsekwencji rosnąć będzie znaczenie piw bezalkoholowych, piw smakowych, lagerów premium i specjalności. Patrzymy z optymizmem na przyszły rok i liczymy, że wspólnie będziemy oglądać grę Polaków przy kuflu lagera na Euro 2024.

Kategoria piwna przeżywa w ostatnich 5 latach regres, jednocześnie mamy do czynienia z trudnymi wyzwaniami związanymi z koniecznością wprowadzenia systemu kaucyjnego w bardzo krótkim czasie oraz dalszym wzrostem obciążeń akcyzowych. Negatywne skutki tego trendu odczuwają już nie tylko producenci, ale nasi dostawcy i klienci. Liczymy więc na zrozumienie przez rząd trudnej sytuacji branży i jej wsparcie poprzez zawieszenie wzrostu podatku akcyzowego oraz przesunięcie terminu wprowadzenia systemu kaucyjnego o rok. To pozwoliłoby branży na złapanie oddechu i jej ustabilizowanie, co przyniosłoby wiele korzyści z punktu widzenia całej gospodarki i wpływów budżetowych.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl