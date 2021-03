26-letnia Glenfiddich Grande Couronne debiutuje w Polsce i na świecie

Proces produkcji Grande Couronne to podróż przez smaki dwóch kultur, której pierwszy etap zaczyna się w Szkocji, w rodzinnej destylarni Glenfiddich w Dufftown. Tam, w beczkach wykonanych z europejskich oraz amerykańskich gatunków dębu, dojrzewała przez 24 lata nowa whisky single malt, a następnie przez kolejne dwa lata leżakowała w rzadko spotykanych beczkach po francuskim koniaku, zbierając słodkie nuty tego wykwintnego trunku.

Dzięki starannie dobranemu procesowi dojrzewania, odzwierciedlającemu innowacyjne podejście marki do tradycyjnych rozwiązań, Grande Couronne stała się nowością, łączącą dobrze znany smak szkockiej whisky, przełamany unikalnym finiszem aksamitnych aromatów kremowej kawy, brązowego cukru i delikatnej przyprawy korzennej.

Oprócz smaku, Glenfiddich Grande Couronne wyróżnia również bogaty design butelki. Opakowanie inspirowane sztuką renesansu stało się motywem przewodnim opowieści o 26-letnim single malt.

Butelka ozdobiona jest niezwykle precyzyjnym złotym filigree, stworzonym we współpracy z francuskim artystą Jeanem-Charlesem Desevre. Zaprojektowany przez niego ornament to autorska interpretacja zderzenia dwóch światów – francuskiego i szkockiego – dominujących w historii Grande Couronne. Dodatkowo unikalność projektu podkreśla eleganckie, drewniane opakowanie, które w swojej wewnętrznej części skrywa renesansowy malunek, komponujący się z bursztynowym kolorem whisky.

Glenfiddich, wprowadzając do sprzedaży nowy wariant whisky, postanowił jednak pójść o krok dalej, zapraszając artystów z całego świata do tego, aby w oparciu o projekt Francuza stworzyli swoją własną interpretację filigree, zabarwioną wpływami lokalnych kultur. Polska również będzie miała swojego reprezentanta. Do tego niecodziennego projektu została zaangażowana Malwina Konopacka, projektantka, ilustratorka i autorka kolekcji ceramiki OKO. Dzieło Malwiny, stworzone dla marki Glenfiddich, już niedługo zostanie przedstawione szerszej publiczności i wystawione na aukcję, z której dochód zostanie przekazany na Projekt 160/160 Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Glenfiddich w języku gaelickim oznacza Dolina Jeleni, stąd głowa jelenia w logotypie tej marki whisky.

Glenfiddich to najbardziej popularna whisky single malt na świecie. Swoją silną pozycję zawdzięcza wytrwałości Williama Granta i wielu pokoleń jego rodziny, która od 1887 roku prowadzi destylarnię w małym szkockim miasteczku regionu Speyside.

Glenfiddich powstaje z najlepszego jęczmienia i krystalicznie czystej wody uzyskiwanej z podziemnego źródła Robbie Dhu. Niezrównany smak i aromat Glenfiddich to rezultat leżakowania w beczkach z najlepszego drewna z różnych części świata: hiszpańskich beczkach po sherry, beczkach po bourbonie z USA oraz po karaibskim rumie.