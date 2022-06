5 trendów winiarskich na lato 2022

Autor: AK

Data: 03-06-2022, 14:29

Jakie trendy winiarskie czekają na nas tego lata? Czego nie może zabraknąć w żadnym sklepie i barze? Oto 5 najważniejszych wskazówek według Tomasza Potrzebowskiego, eksperta rynku wina w firmie Henkell Freixenet Polska.

Tomasz Potrzebowski, eksperta rynku wina w firmie Henkell Freixenet Polska./ fot. mat. prasowe, Pixabay

Wina musujące

Polacy pokochali wina musujące, a w szczególności prosecco, dlatego bez wahania mogę stwierdzić, iż nadchodzące lato będzie stało pod znakiem bąbelków. Jestem przekonany, że w czasie upałów pragnienie będziemy gasić Mionetto Prosecco. To lider na rynku i nasz powód do dumy.

Liczę, że rosnąć na znaczeniu będzie też hiszpańska cava – w naszym firmowym portolio do wyboru mamy zarówno klasyczne wersje, jak i coraz bardziej popularne wersje ICE – przeznaczone do picia w dużym kieliszku, z dużą ilością kostek lodu.

Winne koktajle

Pozostając w temacie win musujących – wszystko wskazuje na to, że koktajle na bazie wina będą hitem tego lata. Największą popularnością cieszył się do tej pory klasyczny spritz - z prosecco i aperitifem o smaku gorzkiej pomarańczy. Jednak winne koktajle mogą mieć wiele twarzy, a wszystkie z nich są idealnym kompanem do letniej zabawy. Moim zdaniem dużą popularnością będą w tym roku cieszyły się: Hugo – z prosecco, syropem z kwiatu czarnego bzu i wodą gazowaną oraz Bellini – z prosecco i musem brzoskwiniowym.

Wino bezalkoholowe

Kategoria ta rozwija się bardzo dynamicznie zarówno w przypadku win musujących, jak i win spokojnych. Na ostatnich targach winiarskich ProWein w Düsseldorfie, gdzie miałem przyjemność degustować wiele nowości, wina bezalkoholowe przeplatały się bardzo naturalnie z klasycznymi trunkami, a coraz większe grono producentów angażuje się w wytwarzanie produktów bezalkoholowych. Dodam, że my sami niedawno, odpowiadając niejako na potrzebny konsumentów, poszerzyliśmy naszą linię Mionetto o wersję bezalkoholową.

Wino z certyfikatami bio, vegan

Kolejną moją obserwacją z niemieckich targów winiarskich jest coraz większa koncentracja branży na winach z certyfikatami organicznymi, bio i wegańskimi. Już na pierwszy rzut oka widać, że producenci przykładają coraz większą wagę do informowania swoich klientów o metodach upraw winorośli oraz produkcji wina. Wśród konsumentów rośnie zainteresowanie świadomą produkcją, która ogranicza do minimum stosowanie środków chemicznych. Firmy muszą więc dostosować swoją produkcję oraz komunikację do ich potrzeb.

Rosé

Z roku na rok wina różowe zyskują na znaczeniu i to lato również przyczyni się do utrzymania boomu na rosé. To światowy trend nazywany przez niektórych „pink madness”. Lekki i przyjemnie owocowy charakter win różowych jest idealny podczas wysokich temperatur, gdy chcemy ugasić pragnienie. Ponadto radosne i orzeźwiające wina pasują do naszego nastroju w czasie letnich, upalnych dni. Niższa niż w przypadku win czerwonych zawartość alkoholu również powoduje, że w tym czasie tak chętnie sięgamy właśnie po wina różowe. Trzeba też przyznać, że z roku na rok wzrasta ich dostępność i różnorodność.