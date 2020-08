7 sierpnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Czy jest co świętować?

Piwo to najstarszy i najczęściej spożywany napój alkoholowy na świecie, popularnością ustępuje tylko wodzie i herbacie. Co roku w pierwszy piątek sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara – święto tego trunku i wszystkich tych, którym go zawdzięczamy.

Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara powstał z inicjatywy dwóch Amerykanów z San Francisco - Jesse Avshalomova i Evana Hamiltona. W 2007 r. uznali, że piwo zasługuje na swoje święto. Zaproponowali, aby uczcić złoty trunek oraz piwowarów i barmanów poprzez wspólne celebrowanie piwa i jego różnych odmian. Zachęcali także, aby tego dnia wzajemnie obdarowywać się piwem w gronie rodziny i znajomych. Ten pomysł dzięki internetowi dość szybko dotarł do ponad 50 krajów i stał się świętem międzynarodowym, które obchodzimy także w Polsce.

Pierwsze obchody odbyły się 18 czerwca 2008 r. i od 2008 r. ten dzień obchodzony jest na całym świecie. Inicjatorzy zachęcali, by ten dzień uczcić w gronie przyjaciół i znajomych, a także wzajemnie obdarowywać się piwem.

Początki zawodu piwowara (po staropolsku zwanego mielcarzem) sięgają średniowiecza, kiedy nastąpił rozwój miast, a także rzemiosła piwnego i ustawodawstwa w tym zakresie. Z czasem, na początku w Anglii i Belgii, zaczęły powstawać cechy piwowarów, które regulowały kwestie praktyk czeladniczych i ograniczały dostęp do tego fachu, ustalając zasady otrzymania tytułu mistrza piwowarskiego. Piwowarzy uczyli się w praktyce, najpierw przyglądając się pracy mistrzów, potem pomagając przy procesie warzenia, zdobywając pozycję piwowara dopiero po kilku latach.

Dzisiejsi piwowarzy w większości kończą profilowane technika, a także studia w zakresie sztuki piwowarskiej. Trafiają na nie z różnych powodów, czasami, aby realizować swoją pasję, czasami z przypadku, często z powodu tradycji rodzinnych.

Pierwsze wzmianki o piwie pojawiają się już w dokumentach z czasów Starożytnego Egiptu i Mezopotamii, co pozwala archeologom przypuszczać, że piwo było istotnym elementem procesu formowania cywilizacji. Z czasem udoskonalany był proces warzenia, a rozwój techniki pozwolił na masową produkcję chmielowego trunku.

Co roku wypija się na świecie 133 miliardy litrów piwa. Niekwestionowanym liderem w tym spożyciu jest od lat Republika Czeska. Dorosły Czech wysusza w ciągu roku 132 litry tego napoju. Statystyczny Kowalski wypija zaś rocznie około 100 litrów piwa.