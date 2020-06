AB InBev sprzedał australijskie Carlton&United Breweries japońskiemu Asahi Group

- Pomimo trudnych warunków nasi koledzy pracujący nad tą transakcją wykazali wielkie zaangażowanie i koncentrowali się na zakończeniu jej realizacji. Chciałbym podziękować im, a także zespołowi CUB za ich wytrwałe zaangażowanie i odporność- mówi Carlos Brito, dyrektor generalny AB InBev.

Wpływy ze sprzedaży australijskiego biznesu zostaną w większości wykorzystane przez firmę na spłatę zadłużenia. Wcześniej informowano, że transakcja sprzedaży na rzecz Asahi Group miała zostać sfinalizowana do końca pierwszego kwartału 2020 roku.

Wartość transakcji szacowana jest na 16 miliardów dolarów autralijskich, co odpowiada około 11 miliardom USD. W ramach tej transakcji AB InBev przyznał Asahi Group Holdings, Ltd. prawa do komercjalizacji portfolio globalnych i międzynarodowych marek AB InBev w Australii.