Absolut rusza z nową kampanią "Nie da się wybrać za dobrze"

- W najnowszej platformie komunikacji marki Absolut chodzi o perfekcję, a nie jedynie akceptację na poziomie przysłowiowego „kciuka w górę”. W kampanii podkreślamy najwyższy poziom intensywności doznań, w analogii do procesu produkcji. Absolut tworzy bowiem wspaniałą wódkę, która z małego miasteczka w Szwecji, Åhus trafia na stół każdego, kto docenia to, co najlepsze - mówi Agnieszka Michalska, Senior Brand Manager marki Absolut

W pierwszej fazie komunikacji, marka odsłania wideo manifest, wybrzmiewa w nim myśl przewodnia: "Nie da się wybrać za dobrze". W ramach kampanii powstały również materiały podkreślające szwedzkość produktu. Działania promocyjne potrwają do stycznia 2021 roku. Za koncept kreatywny, strategię, współpracę z influencerami oraz działania w mediach społecznościowych odpowiada agencja VMLY&R.