Afrodyzjak z truskawkami, czyli parę słów o szampanie (wywiad)

Dobry szampan to jakościowe winogrona i sprawdzona technologia, a ogromny wpływ na jakość i smak szampana ma długość dojrzewania wina oraz odpowiednie proporcje win kupażowanych. Szampan to wino bardzo wszechstronne. Istotą dobrego łączenia wina z potrawami jest kwasowość, a to jedna z najważniejszych cech różniących szampany. - Nie bójmy się szampana! – zachęca Philippe Meurant z domu szampańskiego Champagne Devaux, założonego w 1846 roku.

Dom szampański Champagne Devaux fot. za champagne-devaux.com

Aby zrobić dobrego szampana potrzebne są jakościowe winogrona i sprawdzona technologia. O tym, skąd producent bierze winogrona, nie dowiemy się z etykiety, więc warto sprawdzić, co ma na ten temat do powiedzenia na swojej stronie www, a generalnie, gdzie zlokalizowana jest winiarnia.

W sklepie wybierajmy szampany z napisem Cuvée lub Coeur de cuvée na etykiecie, bo to oznacza, że wino zrobione jest z soku, który płynie na początku tłoczenia, czyli jest najczystszy. Jeśli szukamy lekkiego szampana o wyraźniejszym owocu, kupujmy młode wino. Jeśli zależy nam na smaku bardziej złożonym i wyrafinowanym, wybierajmy starzonego szampana.

Ogromny wpływ na jakość i smak szampana ma długość dojrzewania wina. Są dwa etapy starzenia – pierwszy, gdy dojrzewa wino bazowe (spokojne) i drugi, już w butelce, gdy mamy wino musujące po drugiej fermentacji.

Szampany występują w 2 kolorach: białym i różowym. Sok wyciskamy z winogron zawsze jest biały, niezależnie od barwy winogron. Kolor można uzyskać na dwa sposoby.

Champagne Devaux

Jakie cechy musi mieć dobry szampan?

Czym kierować się w wyborze szampana w sklepie?

Czy kolor ma wpływ na smak?

Jak dobrać szampana do dania lub okoliczności, na co zwracać uwagę?

- Nie bójmy się szampana! To wino bardzo wszechstronne. Najpopularniejszą funkcją szampana jest aperitif. Podany przed posiłkiem oczyści kubki smakowe i pobudzi apetyt. Szampan też wspaniale odświeża. Chociażby w upalny dzień zimny szampan dodaje życiowej energii. Z kolekcji Devaux do tej roli nadają się wszystkie wina, ale ja osobiście preferuję w tej roli Augustę, bo jest młodsza i łagodniejsza, dlatego doskonale nadaje się na aperitif.

Drugą rolą szampana jest połączenie wina z daniami tak, aby stworzyć symfonię smaków. Nieprzypadkowo używam tu porównań do muzyki. Do każdego naszego wina mamy dobranego kompozytora i jego utwory. Na przykład Augustą najlepiej delektować się przy Symfoniach Beethovena. Szampan Cuvée D najlepiej smakuje przy Koncertach fortepianowych Ravela lub Preludiach Debussiego. Warto wspomnieć, że nasz winemaker Michel Parisot jest również organistą, dla którego sztuka kupażowania win i komponowania muzyki mają ze sobą wiele wspólnego.

Wracając do foodpairingu… Istotą dobrego łączenia wina z potrawami jest kwasowość, a to jedna z najważniejszych cech różniących szampany. Wino może zawierać od zera cukru (Brut Nature) po 50+ g/litr (Doux), ale najpopularniejszym stylem jest Brut (0–12 g cukru/litr), czyli wino średnio wytrawne. W polskiej kuchni nie brakuje kwaśnych potraw, więc wytrawny szampan sprawdzi się w połączeniu z nimi. Bąbelki intensyfikują odczuwanie smaków oraz sprawiają, że tekstura miękkich potraw staje się wyraźniejsza, dlatego szampan sprawdzi się z rybą, daniami z kapustą, sałatkami, risottem.

Z naszych szampanów do Augusty rekomendujemy sznycel cielęcy z kremem, słodkie pieczywo i smażone na patelni grzyby. Do Cuvée D polecamy potrawy z ryb jak np. okoń morski. Zaś do rocznikowego Cuvée D 2009 polecam ryby lub dania z drobiu np. kapłona. Oczywiście najbardziej klasyczne jest połączenie szampana z kawiorem.

Szampan do deseru to dobry pomysł?

Bardzo dobry, np. Cuvée D doskonale sprawdzi się z czekoladowym i gruszkowym brownie lub czekoladowo waniliowym deserem. Młodszy szampan jak Augusta pasuje do tarty owocowej.

W Polsce panuje przekonanie, że do szampana pasują truskawki…

Do truskawek rekomendowałbym młodszego szampana lub rosé.

Czy to prawda, że szampan jest afrodyzjakiem?

O tak, to prawda, dlatego piję go każdego dnia (śmiech). Szampan tak działa, bo kojarzy się go z wyjątkowymi momentami i dobrym nastrojem. W takich okolicznościach może rzeczywiście działać jak afrodyzjak.

Jeden z najsłynniejszych koktajli na świecie, czyli Kir Royal, powstaje z połączenia szampana z Crème de cassis (likier porzeczkowy). Czy warto tak wykorzystać dość drogie wino?

W tym koktajlu szampan ma podbić aromat likieru cassis. W tym celu nie potrzebujemy bogatego, złożonego szampana, lepiej użyć świeżego i młodego.

Obecnie pracujemy z bardzo znanym likiernikiem nad całkiem nowym koktajlem bazującym na szampanie Devaux Rosé i specjalnie stworzonym do tego likierze z czarnego bzu. Likier powinien być dostępny na rynku przed końcem tego roku.

Jak przechowywać otwartego szampana?

Wino psuje się z powodu kontaktu z tlenem. Ale szampan zamknięty specjalnym korkiem (są takie dostępne za kilkanaście złotych) wypełnia pustą przestrzeń w butelce dwutlenkiem węgla (z musujących bąbelków), co zabezpiecza wino przed utlenieniem. Trzymamy w lodówce będzie dobry nawet po tygodniu.

Na koniec proszę opowiedzieć parę słów o Szampanii jako atrakcyjnym miejscu turystycznym. Na co może liczyć turysta po przyjechaniu do waszej winiarni?

Côte des Bar położony jest w południowo-wschodniej Szampanii. Z Paryża można tu dojechać w dwie godziny, a z Reims w półtorej. Champagne Devaux znajduje się w miasteczku Bar sur Seine. Zapraszamy Państwa do naszego XVIII-wiecznego dworu usytuowanego w centrum wielkiego parku, otoczonego przez dwie rzeki Sekwanę i Ource. Organizujemy tu degustacje, oprowadzamy po winiarni, podajemy lunch. Najważniejszym, sąsiadującym miastem jest Troyes, gdzie odbywają się targi szampanów. Troyes to miasto pełne starych kolorowych domów, urokliwych zaułków, XVI-wiecznych kamienic, wspaniałych kościołów i imponującej katedry. Region jest też znany z Parku Narodowego Parc de la forêt d’Orient, gdzie zatrzymują się przelatujące tędy ptaki. Koniecznie musicie nas odwiedzić! Zapraszamy!

Jak odczytać oznaczenia na butelkach szampana?

Cuvée – wino zrobione jest z soku, który płynie na początku tłoczenia

Blanc de Blancs - biały szampan tylko odmiany chardonnay

Blanc de Noir – czerwony szampan, gdy użyjemy tylko pinot noir i menunier

Rosé, szampan różowy–w zależności od użytej odmiany winogron uzyskiwany jako efekt kupażowania białego i czerwonego soku z winogron przed fermentacją (więcej w tekście powyżej)

Poziomy wytrawności szampana

Brut nature – zero cukru

Extra brut - między 0 a 6 g cukru/l

Brut - między 6 a 12 g cukru/ l

Extra dry - między 12 a 17 g cukru/l

Sec - między 17 a 32 g cukru/l

Demi-sec – między 32 a 50g cukru/l

Doux - powyżej 50 g cukru /l