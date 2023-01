O ile wzrosła akcyza na alkohol w 2023 roku? Rozpoczął się długi cykl podwyżek zaplanowanych do 2027 roku. Chodzi m.in. o akcyzę na alkohol.

O ile wzrosła akcyza na alkohol w 2023 roku? fot. shutterstock

Akcyza na alkohol 2023

Akcyza na piwo, wino, alkohol etylowy i napoje fermentowane wzrośnie w 2023 r. o 5 proc. Na jeszcze większe podwyżki muszą przygotować się palacze - akcyza na wyroby tytoniowe wzrośnie o 10 proc.

Przypomnijmy, że akcyza na alkohol 1 stycznia 2022 roku wzrosła o 10 proc. Zgodnie z rządowymi planami będzie rosła z każdym rokiem o 5 proc. aż do 2027 roku.

O ile wzrosła akcyza na alkohol w 2023 roku?

Proponowany przez rząd cykl podwyżek akcyzy od 2022 do 2027 roku budził duże kontrowersje m.in. w branży piwowarskiej.

- Spowoduje to wzrost jej stawki z 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato do 12,04 zł w 2027 r - to wzrost o ponad 40 proc. w zaledwie 6 lat – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska.

Producenci piwa o podwyżce akcyzy w 2023

- Tak drastyczne podniesienie stawki następuje w 2 lata po poprzedniej. Łącznie, w efekcie podwyżki stawka akcyzy na piwo od 2020 do 2027 wzrośnie aż o 54%. To skala dramatyczna i niespotykana od początku podatku akcyzowego od piwa w Polsce. Już obecnie akcyza w Polsce jest 2,5 krotnie wyższa niż w Niemczech i o kilkadziesiąt procent wyższa niż w Czechach i na Słowacji - dodaje prezes Carlsberg Polska w wywiadzie z jesieni 2021 roku.

