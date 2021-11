Akcyza na alkohol. Branża gotowa tylko na pierwszą podwyżkę

Polski przemysł spirytusowy apeluje o zrównoważoną politykę akcyzową państwa. Producenci są gotowi na podwyższenie podatku w przyszłym roku, ale kolejne wzrosty odbierają jako niebezpieczne dla krajowego rynku i zdrowia obywateli.

Branża alkoholowa jest gotowa tylko na pierwszą podwyżkę akcyzy planowaną przez rząd. fot. PAP/DPA/Klaus Ohlenschläger

Akcyza na alkohol. Co zrobi Senat?

Ważą się losy podwyżek cen alkoholu. Senat zajmie się ustawą już w środę. Senatorowie pochylą się nad projektem ustawy zakładającym podwyżki akcyzy na alkohol o 10% w 2022 r. oraz dalsze wzrosty cen w latach 2023–2027. Polski przemysł spirytusowy apeluje o zrównoważoną politykę akcyzową państwa. Producenci są gotowi na podwyższenie podatku w przyszłym roku, ale kolejne wzrosty odbierają jako niebezpieczne dla krajowego rynku i zdrowia obywateli.

- Jesteśmy gotowi zmierzyć się z pierwszą podwyżką, jednak następne oceniamy jako zabójcze dla branży. Zwracamy się do senatorów z apelem o racjonalizację przepisów” – mówi Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Przedstawiciele branży wyliczają, że w ciągu kolejnych sześciu lat akcyza na mocne alkohole wzrośnie sumarycznie o 40–45 proc. Podkreślają, że w przypadku wyrobów spirytusowych tak duża podwyżka oznacza ryzyko rozwoju czarnego rynku obrotu alkoholem, czego znaczące negatywne skutki odczuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Z nieoficjalnych doniesień prasowych wynika, że już dzisiaj w nielegalnych punktach sprzedaży półlitrową butelkę wódki można kupić za 10 zł – zauważa Włodarczyk. „Mety” wrócą do łask?

Akcyza na alkohol. Butelka wódki za 50 zł?

„Planowany wzrost podatków spowoduje, że legalna butelka wódki będzie kosztowała wkrótce nawet 50 zł. To tyle, za ile można kupić 5 butelek na tzw. mecie. Trudno uniknąć więc podejrzeń, że wielu konsumentów przeniesie się na czarny rynek. Sytuacja ta zagraża zdrowiu, a nawet życiu Polaków, którzy będą sięgać po niesprawdzone, a niekiedy toksyczne trunki bez banderoli Ministerstwa Finansów” – przestrzega Włodarczyk.

- Grupy przestępcze aktywizują się w takich sytuacjach i tak stanie się także tym razem. Zajmą się produkcją lewej wódki, co oznaczać będzie niekontrolowany rozrost czarnego rynku. Popularne za komuny mety powrócą ze zdwojoną siłą i jest to realne ryzyko – ocenia Krzysztof Kouyoumdjian, dyrektor ds. relacji zewnętrznych w CEDC International, który właśnie przechodzi w ręce polskiego Maspeksu. „Efekt ustawy będzie taki, że mimo wzrostu stawek akcyzy do budżetu państwa trafi mniej pieniędzy, ponieważ konsumenci przesuną się do szarej strefy” – dodaje.

Co dalej z ustawą? Dzisiaj możliwych jest kilka scenariuszy: Senat może przyjąć ustawę w obecnym kształcie w całości (podwyżki na najbliższe 6 lat) i skierować ją do podpisu prezydenta. Biorąc jednak pod uwagę, że opozycja jest przeciwna ustawie, a w Senacie to właśnie jej parlamentarzyści stanowią większość, takie rozwiązanie najprawdopodobniej nie wchodzi w grę. Senat może odrzucić ustawę w całości. Takie rozwiązanie spowoduje, że nie będzie możliwości przyjęcia zgłoszonych poprawek do ustawy. W tym przypadku, gdy ustawa zostanie przyjęta przez Sejm, obowiązywać będą wszystkie planowane podwyżki, włącznie z kroczącymi. Senat może zgłosić poprawki, które zostaną przyjęte lub odrzucone. Następnie ustawa wróci do Sejmu, który ostatecznie zagłosuje za przyjęciem lub odrzuceniem jej finalnej wersji.