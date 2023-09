Branża winiarska bardzo liczyła na wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na cydr podczas ostatniego posiedzenia Sejmu.

Jesteśmy zaskoczeni, że sprawa zerowej stawki akcyzy na cydr utkwiła w Sejmie. Rozczarowani mogą czuć się przede wszystkim polscy rolnicy, dla których niezwykle istotne jest zwiększenie rynku zbytu jabłek. My jako producenci cydru bazującego na polskich owocach uważamy, że decyzja Rządu była dobrą decyzją, ponieważ wspierała rodzimy surowiec – stwierdził Jakub Nowak, prezes zarządu JNT Group

Ostatecznie Sejm nie uchwalił tej ustawy, a to oznacza, że prawdopodobnie nad wprowadzeniem zerowej stawki akcyzy na cydr, Sejm pochyli się dopiero po wyborach. Chociaż, jak podają media, jest szansa na jeszcze jedno posiedzenie Sejmu przed wyborami.

Z niepokojem obserwujemy brak dokończenia ustawowych zmian legislacyjnych w Sejmie. Wyrażamy uzasadnione obawy, czy uda się pilnie wprowadzać konieczne modyfikacje przepisów. Kolejna kadencja Sejmu oznacza rozpoczęcie procesu od nowa, a to znacznie wydłuży proces zmian – dodał Grzegorz Bartol, wiceprezes firmy Bartex

Zdaniem producentów cydru wdrożenie projektu mogło stanowić krok milowy w kierunku rozwoju produkcji niskoalkoholowych napojów z krajowych jabłek i gruszek. Zgodnie z szacunkami branży, dzięki rządowej inicjatywie, ilość wytwarzanego cydru w Polsce mogłaby wzrosnąć do poziomu 50–60 mln litrów w skali roku, redukując tym samym problem nadprodukcji jabłek. Co więcej, konsumenci są coraz bardziej zainteresowani cydrami. Lekki, orzeźwiający, owocowy charakter, niska zawartość alkoholu oraz wersje o smaku i aromacie różnych owoców odpowiadają trendom aktualnie obserwowanym na rynku.

Niestety rządowy projekt utknął w Sejmie, co dla producentów jest wielkim zawodem. Wydaje się, że od 11 lipca Sejm miał wystarczająco dużo czasu, żeby przyjąć ustawę. To już druga taka sytuacja w historii, kiedy producenci cydru otrzymują zapowiedź zerowej akcyzy i ostatecznie nic z tego nie wynika - powiedziała Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Tydzień temu Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia zwalniającego cydry i perry z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, na takich samych warunkach, które aktualnie obowiązują piwo. To ważna sprawa i bardzo dobra decyzja Ministerstwa. Część problemów cydru ulegnie dzięki temu rozwiązaniu, ale jednak niewątpliwie bez porównania mniej, niż by to było przy zerowej akcyzie - dodała.