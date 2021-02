Akt oskarżenia za nielegalną produkcję papierosów

Jak przekazał we wtorek Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, śledztwo ws. nielegalnej produkcji papierosów prowadził Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK. "Prokurator zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzenie do obrotu produktów opatrzonych podrobionym znakiem towarowym, z czego oskarżeni uczynili sobie stałe źródło dochodu" - podała prokuratura. Z ustaleń śledztwa wynika, że przestępcy narazili Skarb Państwa na utratę 6,7 mln złotych z tytułu podatku akcyzowego i kolejnego 1,6 mln zł z tytułu podatku VAT.

Prokurator ustalił, że fabryka papierosów funkcjonowała w wynajętym przez członków grupy przestępczej lokalu użytkowym wraz z pomieszczeniami socjalnymi. Tam mieściła się linia produkcyjna, a wszystkie urządzenia znajdujące się w nielegalnej fabryce "miały swoje źródło zasilania w postaci dwóch agregatów działających na olej napędowy" - podała PK. Do pracy zatrudniano Polaków oraz obywatel Ukrainy. Jeden z nadzorujących proces wytwarzania papierosów Yurii Y. wcześniej pracował w legalnie działających zakładach tytoniowych na terenie Ukrainy.

Fabryka działała od 3 lipca 2020 roku, a działalność zakończyła 13 lipca. "Wszyscy oskarżeni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy policji na gorącym uczynku, w czasie produkcji papierosów. W toku prowadzonych czynności zabezpieczono krajankę tytoniową wykorzystywana do produkcji papierosów w ilości prawie 1,2 tony, kartony zawierające uszkodzone papierosy o łącznej wadze 429 kilogramów i 624 tysiące sztuk gotowych papierosów" - podała Prokuratura Krajowa.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że wytwarzane nielegalnie papierosy nie spełniały norm określonych dla tego rodzaju produktów zawierając wyższą niż dopuszczalna zawartość tlenku węgla oraz substancji smolistych. Oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.