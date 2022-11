Alcorythm® to napój funkcjonalny, który pijemy przed alkoholem lub w trakcie jego spożycia bezpośrednio z butelki lub np. w formie drinka. alcorythm®znacząco przyśpiesza proces przekształcania (metabolizmu) aldehydu octowego do nietoksycznego kwasu octowego, który następnie wydalany jest z moczem.

Alcorythm@ to napój, który pomaga minimalizować wpływ alkoholu na samopoczucie osób, które go spożywają/ fot. mat. prasowe

Czym jest alcorythm®?

Jest to napój funkcjonalny, który pijemy przed alkoholem lub w trakcie jego spożycia bezpośrednio z butelki lub np. w formie drinka. alcorythm®znacząco przyśpiesza proces przekształcania (metabolizmu) aldehydu octowego do nietoksycznego kwasu octowego, który następnie wydalany jest z moczem.

W czym konkretnie pomaga alcorythm®?

Kac – to słowo klucz dla nas jako producenta tego rozwiązania oraz przede wszystkim innowacyjnej firmy biotechnologicznej założonej m.in. przez lekarzy oraz mikrobiologów, aby tworzyć technologie które rozwiązywać będą problemy przeciętnego konsumenta. Kac to zespół dolegliwości, które występują po spożyciu alkoholu takich jak poczucie rozbicia, ból głowy, stan zapalny itp. Nie są to jednak objawy, spowodowane wyłącznie odwodnieniem czy zmęczeniem, lecz przede wszystkim zbyt długą obecnością wysokiego stężenia wysoce toksycznego aldehydu octowego we krwi. Aldehyd octowy to metabolit pośredni w procesie przekształcania etanolu do kwasu octowego. Kiedy spożywamy alkohol etylowy, jest on przekształcany do toksycznego aldehydu octowego, z którym wątroba musi sobie poradzić i przekształcić go w nietoksyczny kwas octowy. Kaca powoduje właśnie aldehyd octowy.

Jak alcorythm® pomaga w pozbyciu się kaca, czyli aldehydu octowego?

alcorythm® jest klasyfikowany jako suplement diety, czyli tzw. nutraceutyk – produkt złożony z substancji aktywnych oraz nośników. W przypadku alcorythm® nośnikiem jest sok z jabłek oraz z mango. Substancje aktywne są trzy: kurkumina, witaminy z grupy B oraz glukoza. Główną substancją aktywną w napoju jest powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Leków nasza opatentowana formulacja kurkuminy, która cechuje się bardzo wysoką biodostępnością oraz rozpuszczalnością w wodzie. Są to cechy, których zwykła kurkuma lub kurkumina w postaci zwykłego ekstraktu nie posiadają. Kompleks witamin z grupy B niezbędny jest w cyklu przemian związanych z metabolizmem alkoholu. Z kolei glukoza pomaga wątrobie pracować szybciej i jest swoistym paliwem do przekształcania aldehydu w kwas octowy.

Nasza formuła jest opatentowana, posiada przyznany przez Urząd Patentowy RP patent na wynalazek z dziedziny biotechnologii. Jesteśmy obecnie w fazie europejskiej naszego zgłoszenia patentowego.

Gdzie można kupić alcorythm®?

Obecnie prowadzimy bardzo szerokie działania związane z nowymi listingami alcorythm® w Polsce i za granicą. W naszym kraju jesteśmy już na półkach wszystkich sklepów sieci Duży Ben należącej do grupy EUROCASH, na stacjach Shell Polska, Orlen, w sieci hipermarketów Auchan, Alkohole Winoteka oraz Sklepów Ballantines. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z największymi sieciami handlowymi w Polsce, aby alcorythm® był na wyciągnięcie ręki dla każdego Polaka. Po październikowych targach SIAL w Paryżu, gdzie nasze stoisko było mocno oblegane błyskawicznie podpisaliśmy umowy dystrybucyjne na rynki: fiński, szwedzki, czeski, węgierski, chorwacki, holenderski oraz belgijski. W planie już realizowanym jest bardzo szybkie wejście na rynki azjatyckie – Singapur, Tajlandia oraz Tajwan oraz pozostałe rynki europejskie: Francja, Wielka Brytania, kraje Ameryki Południowej: Chile oraz Argentyna oraz już bardzo egzotycznie np. na Martynikę na małych Antylach.

Czy alcorythm® ma w Polsce bezpośrednią konkurencję?

alcorythm® był pierwszym napojem funkcjonalnym w Europie przyspieszającym metabolizm toksycznego aldehydu octowego, który powoduje kaca. Nasza technologia oraz formulacja zostały opracowane przez multidyscyplinarny zespół lekarzy, biotechnologów oraz biologów molekularnych. Niedawno na polskim rynku pojawił się produkt, który usiłuje naśladować alcorythm®. Ze względu na podjęte przez naszą spółkę kroki prawne wobec jego producenta, na tym etapie nie chcemy wypowiadać się na temat jego jakości. Mogę tylko powiedzieć, że mam głęboką nadzieję, że niebawem uzyskamy właściwą ochronę przed działaniami tej firmy, pomagając jej przy okazji zrozumieć pojęcie uczciwej konkurencji.

