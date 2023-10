Jeśli pasjonaci alkoholowego rzemiosła, którzy na co dzień tworzą zupełnie inne trunki, postanowią połączyć siły, finalny efekt może być oryginalny i zaskakujący. Tak było w przypadku Browaru ReCraft ze Świętochłowic i Silesia Distillery z Bierunia. Obydwie manufaktury od dawna myślały o zaprojektowaniu wyjątkowego napoju alkoholowego, który zamknie w sobie smak i aromat piwa dobrej jakości, ale będzie miał znacznie wyższą wartość procentową.

W tym samym czasie Silesia Distillery postanowiła stworzyć destylat ze słodu żytniego i pszenicznego i szukała browaru, który będzie w stanie przygotować zacier.

Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w przypadku żyta, które jest ziarnem mającym łuski. To oznacza, że proces technologiczny jest trudny, bo warstwa filtrująca nie chce się osadzić. Odwiedziłem kilka browarów na śląsku i dopiero ReCraft podniósł rękawicę. Jeszcze nikt nigdy nie zacierał 100 % żyta i 100 % pszenicy. Dlatego ucieszyliśmy się ogromnie, że w końcu trafiliśmy na odważnych piwowarów, którzy podjęli wyzwanie – dodaje Krystian Jaronicki, współwłaściciel bieruńskiej destylarni.

W ten sposób powstały dwa destylaty: okowita pszeniczna słodowana i okowita żytnia słodowana, którym branża wystawiła wysokie noty doceniając smak i aromat.

Po stworzeniu dwóch zacierów, które odniosły sukces przedstawiciele browaru ze Świętochłowic i destylarni z Bierunia zgodnie stwierdzili, że warto nadal działać wspólnie. W trakcie spotkań i dyskusji zastanawiano się jak połączyć pasję i doświadczenie obu wytwórni , by zaprojektować nowy, oryginalny napój alkoholowy. Tak powstał pomysł na stworzenie beerbrandu, który będzie w proporcjach 1:1 odzwierciedleniem konkretnego piwa, w tym przypadku mocno podchmielonego Crazy Apa. Jak wyglądają kulisy powstawania takiego trunku?

Bazą jest gotowe piwo dobrej jakości. Gotowy do wypicia i zabutelkowania produkt, który wcześniej został uwarzony, przeszedł cały proces fermentacji i zostały do niego dodane drożdże. My jako Silesia Distillery przejmujemy piwo i zaczynamy proces klasycznej destylacji w destylatorze kolumnowym z trzema półkami. Sztuka polega na tym, by umiejętnie oddzielić najlepsze frakcje, najbardziej smaczne i aromatyczne od tych, które nie pachną dobrze. W destylacji określa się te etapy jako jako przedgony, serce i pogony. Przedgony to alkohole o zapachach mocno rozpuszczalnikowych, których nie chcemy w końcowym destylacie. Dlatego dysponujemy osobnym zbiornikiem, do którego trafiają niepożądane alkohole oraz pojemnikiem gromadzącym alkohol o najlepszych właściwościach aromatycznych i smakowych. Destylację trzeba zakończyć w odpowiednim czasie, żeby nie zacząć odbierać pogonów alkoholi ciężkich, w których pojawiają się już bardzo nieprzyjemne nuty. W ten sposób otrzymujemy destylat, który odzwierciedla smak i aromat piwa. Jego prawdziwą esencję zamienioną w mocny trunek – tłumaczy Krystian Jaronicki.