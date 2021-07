Alkohole i słodkie przekąski w pandemii (badanie GfK)

Jakie spożywcze "towary pożądania" kupujemy do domów w czasie pandemii? O komentarz w nawiązaniu do tematu debaty ubiegłorocznego Forum Rynku Spożywczego i Handlu poprosiliśmy Ewę Sech, dyrektor komercyjną Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Autor: Anna Wrona/portalspozywczy.pl

Data: 15-07-2021, 14:14

W ciągu pierwszych 5 miesięcy 2021 kategoria wino zanotowała wzrost wydatków o 21proc.; fot. kolaż PTWP/unsplash

Z jakich żywieniowych przyjemności korzystamy w czasie pandemii? Temat ten poruszyliśmy w trakcie debaty Towary „pożądania” podczas koronakryzysu, która odbyła się w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu w listopadzie 2020. Przedstawiliśmy wówczas prezentację GfK "Towary pożądania a epidemia COVID-19": Zob. Towary „pożądania” podczas koronakryzysu (słodycze, przekąski, alkohole) - relacja. Po ponad pół roku portalspozywczy.pl wraca z pytaniem do GfK, co się zmieniło.

Przedłużająca się pandemia a zakupy

Jak przypomina Ewa Sech, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia, w marcu 2020 nagle znaleźliśmy się w zupełnie innym świecie, a pierwszym dniom po wprowadzeniu obostrzeń towarzyszyła panika i pospieszne, często chaotyczne zakupy. Szybko musieliśmy przystosować się do wprowadzanych restrykcji, a na nasze decyzje ogromny wpływ miał narastający strach przed zachorowaniem. Dopiero po kilku tygodniach na dobre weszliśmy w tzw. proces adaptacji, by wreszcie na jesieni zacząć powoli wracać do nowej normalności. Ze względu na pojawienie się kolejnej fali pandemii ten powrót nie udał się jednak w pełni.

– Przedłużająca się pandemia przyspieszyła naszą zdolność adaptacji do zmieniających się okoliczności. Najczęściej obserwowaliśmy to we własnych domach, które transformowały i stały się czymś więcej niż miejscem, w którym śpimy, jemy i spędzamy czas z bliskimi. W ostatnich miesiącach nasze domy i mieszkania pełniły funkcję biura, szkoły, sklepu, restauracji, jak i miejsca wypoczynku. Badania wskazują, że w pierwszej fazie pandemii, aż 1/3 gospodarstw korzystała z pracy zdalnej, a podobny odsetek deklaruje, że w takiej formule będzie pracował również po wygaśnięciu pandemii – wymienia Ewa Sech.

– Spędzając więcej czasu w domu, zmienialiśmy nasze codzienne zachowania – z większą regularnością jedliśmy podstawowe posiłki np. śniadanie codziennie (79% gospodarstw vs. 73% przed pandemią) oraz lunch (76% vs. 71%). Ponadto w minionym roku częściej gotowaliśmy w domu – 22% polskich gospodarstw deklarowało, że piekło więcej ciast, słodyczy i pieczywa. W drugiej fazie pandemii dla 41% gospodarstw domowych codzienną przyjemnością stały się z kolei słodkie przekąski (vs. 34% przed pandemią). Jeśli pandemia zostanie z nami na dłużej, wymienione trendy mogą jeszcze się nasilić – zakłada dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Badania GfK Polonia

Jak wpłynęło to na zakupy spożywczych towarów przyjemnościowych? Jak wynika z badań GfK Polonia w ciągu 5 miesięcy bieżącego roku (styczeń-maj) zachowania zakupowe polskich gospodarstw domowych przedstawiały się następująco:

BATONY – 2020 vs. 2019 +9%; 2021 vs. 2020 +1,8%; rośnie wydatek i wolumen na pojedynczy akt zakupu, częstotliwość kupowania spada.

CZEKOLADA W TABLICZKACH – 2020 vs. 2019 +13%; 2021 vs. 2020 +5%; rośnie wydatek i wolumen na pojedynczy akt zakupu, częstotliwość kupowania stała; przybywa nabywców.

PRALINY – 2020 vs. 2019 +5%; 2021 vs. 2020 +3%; rośnie wydatek i wolumen na pojedynczy akt zakupu, częstotliwość kupowania jest stała.

MOCNE ALKOHOLE – 2020 vs. 2019 +21%; 2021 vs. 2020 +8%; rośnie wydatek na pojedynczy akt zakupu, częstotliwość kupowania pozostaje stała we wszystkich analizowanych okresach.

WINO – 2020 vs. 2019 +9%; 2021 vs. 2020 +21%; rośnie wydatek na pojedynczy akt zakupu, częstotliwość kupowania także wzrasta; przybyło również nabywców.

LODY FAMILIJNE (duże opakowania) – 2020 vs. 2019 +16%; 2021 vs. 2020 0%; rośnie wydatek na pojedynczy akt zakupu, częstotliwość kupowania pozostaje stała; zmniejsza się ilość na pojedynczy akt zakupu.

SŁONE PRZEKĄSKI (chipsy, chrupki, orzeszki, paluszki, krakersy) – 2020 vs. 2019 +25%; 2021 vs. 2020 +6%; rośnie wydatek i wolumen na pojedynczy akt zakupu, częstotliwość kupowania wzrosła w 2020 roku i jest stała w roku bieżącym.

Słodkie przekąski

Ewa Sech wskazuje, że słodkie przekąski (czyli np. batoniki czekoladowe i czekolada w tabliczkach) w pierwszych 5-u miesiącach roku 2020 znacząco wzrosły w zakupach gospodarstw domowych. Gospodarstwa wydały na nie o ok. 10% (+9% na batony, +13% na czekoladę, +5% na praliny) więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W trakcie jednego aktu zakupowego zanotowano też kupno większego wolumenu. Jednocześnie widzieliśmy, że gospodarstwa nie zwiększają częstotliwości zakupów. Pozostawała ona na stałym poziomie – po czekoladę czy batoniki gospodarstwa sięgnęły średnio 9 razy w ciągu 5 miesięcy.

– W pierwszych 5 miesiącach roku 2021 obserwujemy obniżenie dynamiki wydatków w gospodarstwach domowych na kategorię batonów (+2% vs. poprzedni rok), czekolad (+5%) i pralin (+3%). W trakcie pojedynczego aktu zakupu obserwujemy wzrost wydatku i wolumenu tych kategorii, podczas gdy częstotliwość kupowania spada, zwłaszcza w przypadku czekolady o 6% – wymienia badaczka.

Lody familijne

W 2020 roku gospodarstwa domowe wydały w ciągu 5 miesięcy o 16% więcej na zakup lodów familijnych niż w 2019 (5 miesięcy) i kupowały średnio większą ilość tej kategorii podczas jednego aktu zakupu. W 2021 obserwujemy stały poziom wydatków vs. 2020, co jest spowodowane mniejszą liczbą nabywców oraz zmniejszeniem ilości kupowanej w jednym akcie zakupowym – komentuje wyniki GfK Polonia Ewa Sech.

Alkohole

W przypadku kategorii alkoholi dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia tłumaczy, że o ile w 2020 widać było wzrost wydatków gospodarstw domowych na mocne alkohole (+21% 1-5.2020 vs. 1-5.2019), to w roku 2021 wydatki rosną vs. 2020 o 8%.

– W 2020 obserwowaliśmy zainteresowanie tą kategorią większej liczby gospodarstw, co nie ma miejsca w 2021. I jest to prawdopodobnie główna przyczyna spadku wydatków, ponieważ zarówno wydatek jak i wolumen na akt zakupu, jak również częstotliwość zakupów rośnie w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 –mówi Ewa Sech.

Odwrotnie niż w przypadku mocnych alkoholi zachowuje się kategoria wino, która w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2021 zanotowała wzrost wydatków o 21% (podczas gdy w 2020 było to +9% vs. 2019), głównie za sprawą większej liczby nabywców, ale także rosnącej częstotliwości zakupów, jak również wolumenu na akt zakupu.