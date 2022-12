Trendy na rynku alkoholi mocnych – jak będą kształtować się w ciągu najbliższych miesięcy? O swoich predykcjach na kolejne miesiące i podwyżkach, które alkohole mocne już dotknęły, opowiada Marek Sypek, dyrektor generalny Stock Polska.

Skokowy wzrost cny alkoholi mocnych czeka rynek już w przyszłym roku /fot. AK

Premiumizacja i miksologia

Te trendy, które najczęściej obserwujemy w naszej branży to przede wszystkim premiumizacja i miksologia. Tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, czysta wódka był często konsumowana w naszym kraju, żeby – brzydko mówiąc – upić się. W tym momencie konsumpcja alkoholi mocnych związana jest raczej z wódkami smakowymi lub w postaci różnych drinków, koktajli. To coraz popularniejszy trend nie tylko w barach i restauracjach, ale i w domach, co widzimy w badaniach konsumenckich mówi Marek Sypek

Dlaczego ceny alkoholi tak rosną?

Podatek cukrowy, akcyza czy inflacja – co jest w tej chwili największym wyzwaniem dla branży alkoholi mocnych?

- Jeszcze 3-5-8 lat temu ceny wódki oscylowały wokół 19,99 zł, co był takim psychologicznym price pointem dla półlitrowej butelki wódki. „Tanio już było” – jak ktoś kiedyś powiedział i tak właśnie dziś wygląda sytuacja w branży. Te ceny, które w przyszłym roku zobaczymy to będzie 29,99 zł. Czyli mówimy o podwyżce o blisko 5- proc. w stosunku do tego, co konsument widział na półce jeszcze chwile temu.

Jak podkreśla szef Stock Polska, to wynik zarówno podwyżki akcyzy, która rosnąć będzie przez kolejne lata, ale też podatku cukrowego, inflacji i trudniejszego dostępu do niektórych surowców.

Koszty wytworzenia alkoholu w szklanym opakowaniu wzrosły o ponad 60 proc. od początku roku do września. Co będzie działo się dalej?

