Alkohole pod wpływem pandemii, piwo ucierpiało najbardziej (raport)

Whisky The Balvenie „Week of Peat” debiutuje na polskim rynku

Polacy kupili o 1 proc. napojów alkoholowych mniej niż rok wcześniej i może się wydawać, że sytuacja jest stabilna, jednak kluczowe jest zrozumienie tego, co działo się w poszczególnych kategoriach.

- Wzrost akcyzy, zamknięcie gastronomii, ograniczenia w organizowaniu imprez masowych, wesel czy większych spotkań towarzyskich, wreszcie zmiany w trybie życia i sposobach robienia zakupów - rok 2020 stworzył bezprecedensowy koktajl czynników, który zamieszał rynkiem alkoholi – mówi Marcin Cyganiak, Commercial Director w NielsenIQ.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Piwo i wódka - giganci koszyka alkoholi

Piwo w największym stopniu wpływa na dynamikę całego koszyka alkoholowego, bo stanowi 87 proc. wolumenu (wielkości kategorii w litrach) wszystkich napojów alkoholowych.

- Spadek wolumenu o 1,6 proc. jaki dokonał się w roku 2020 w stosunku do 2019 oznacza ponad 52 mln litrów sprzedanego piwa mniej, co odpowiada w przybliżeniu dwukrotności całego rocznego wolumenu wszystkich win musujących. To dlatego, mimo że większość kategorii alkoholowych zanotowała płaską sprzedaż lub wzrost, cały koszyk spadł o 1% - wpłynął na to właśnie zmniejszony wolumen piwa. Natomiast segmentem, którego dynamicznego wzrostu pandemia nie zahamowała, są piwa bezalkoholowe – mówi Marcin Cyganiak.

Drugą pod względem istotności kategorią jest wódka - jej wolumen to 7 proc. całego koszyka alkoholi, który przekłada się na 34 proc. jego wartości.

- W minionym roku kupiliśmy tylko o 0,2 proc. więcej wódki niż rok wcześniej. Zapłaciliśmy za to o 8 proc. więcej. Nie bez znaczenia dla tego wzrostu wartości był wzrost akcyzy, który przełożył się na wyższe ceny. Wbrew obiegowym opiniom, dla tej kategorii największe znaczenie mają większe formaty opakowań, czyli 0,5 oraz 0,7l, które łącznie odpowiadają za niemal dwie trzecie wolumenu sprzedanej wódki. Natomiast głośny ostatnio format 0,35l to ciągle nisza. W styczniu 2021, czyli już po wejściu w życie opłaty od mniejszych pojemności, udział 0,35l w kategorii nie osiągnął nawet 0,1 proc. - dodaje ekspert NielsenIQ.

Wino i whisky