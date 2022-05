Alkohole: Trendy na majówkę

Weekend majowy to dla tysięcy Polaków okazja do kilkudniowego odpoczynku, a także okazja do spróbowania nowych propozycji na rynku alkoholowym. Ten z kolei serwuje zarówno obecnym, jak i potencjalnym konsumentom spory wachlarz możliwości, szczególnie kuszących w okresie wiosennym. Jakie trendy czekają nas w weekend majowy?

Autor: PS

Data: 28-04-2022, 20:43

Trendy na majówkę: Jakie trunki pojawią się na weekendowych stołach?; fot. shutterstock

Jak Polacy spędzają majówkę?

Wybór alkoholi podczas weekendu majowego zależy przede wszystkim od miejsca, w którym urlopowicze spędzają wiosenne dni. Te z kolei, jeszcze rok temu były dyktowane przez obostrzenia sanitarne. Według ówczesnego raportu “Covidowe rozrywki Polaków” dokładnie 15 proc. respondentów deklarowało, iż zamierza odwiedzić rodzinę lub znajomych w innej miejscowości, jednak bez planów noclegu. Jak podają eksperci z BZK Alco, tego typu okazjom towarzyszą głównie alkohole “prezentowe”, tj. trunki, które mają charakter nieco bardziej oficjalny, a także uniwersalny.

Co jednak z osobami, które planują udać się na dłuższy wyjazd? Niestety pomimo znaczących ułatwień dla branży HoReCa w obecnym sezonie, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego nadal obserwuje niewielki ruch sektora. W połowie kwietnia br. 75 proc. hoteli miało mniej niż 30 proc. zarezerwowanych miejsc na weekend majowy. Jaki alkohol towarzyszy (bądź co bądź nielicznym) wyjazdowiczom? Przedstawiciele BZK Alco komentują, iż osoby decydujące się na oferty All Inclusive najczęściej korzystają wyłącznie z kart restauracyjnych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Na ich łamach z kolei coraz częściej pojawiają się giny, które stają się coraz bardziej docenianą bazą drinkową również nad Wisłą. Stereotypowo giny – przede wszystkim w towarzystwie whisky – należały do segmentu ekskluzywnego, niegoszczącego na majówkowych spotkaniach. To jednak powoli się zmienia nie tylko ze względu na karty hotelowe, ale również szeroko dostępne lokale gastronomiczne.

Majówka w mieście

Znacząca, bo 27-proc. grupa respondentów z ubiegłorocznego raportu “Covidowe rozrywki Polaków” zauważa, iż jako urlopowicze staliśmy się turystami we własnych miejscowościach. Choć na taki trend przełożyły się przede wszystkim warunki pandemiczne, szczególnie w dużych aglomeracjach taki układ sił najpewniej utrzyma się na horyzoncie przez kolejne sezony. Na taki stan rzeczy przekłada się m.in. otwarcie lokali gastronomicznych, a także powrót wydarzeń outdoorowych. W takich miastach, jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, czy Poznań dużą rolę podczas tegorocznej majówki odegrają bary, w których coraz częściej pojawiają się “egalitaryzowane” wersje alkoholi uchodzących za domenę degustatorów.

Mowa o wysokoprocentowych alkoholach kraftowych. Te, jak zaznacza BZK Alco, stały się integralną częścią oferty lokali gastronomicznych za sprawą świeżości i nowego spojrzenia na potrzeby klientów. Wiosną najlepiej sprawdzają się pozycje schładzane, łączące słodycz z głębokością smaków.

Majówka w mieście to także ogromna szansa dla klasycznych wódek, jednak w całkowicie nowym wydaniu.

Co jeszcze przyniesie tegoroczna majówka? Działkowicze i amatorzy grilla najpewniej postawią na piwa, które od lat sytuują się w czołówce najczęściej spożywanych trunków w kraju, jednak pojawia się także spora przestrzeń dla wódek oraz likierów. Na te ostatnie często stawiają panie, które szczególnie w weekend majowy cenią sobie słodycz i głębię niespotykanych wcześniej smaków.

Tegoroczna majówka zweryfikuje zarówno dotychczasowe trendy, jak i dopiero formułujące się na polskim rynku zwyczaje, które mają szansę na nieco dłuższą przygodę szczególnie w świadomości młodych konsumentów. Świeżość, innowacja, odwaga w działaniu – te wartości powinny przyświecać producentom, którzy chcą realnie zawalczyć o względy klientów nie tylko podczas wiosennych weekendów, ale również w nadchodzącym sezonie letnim. Tym samym, najbliższy okres urlopowy będzie ostatnim sprawdzianem przed pikiem sprzedażowym pt. wakacje. Ten test rynek musi wziąć wyjątkowo na poważnie.