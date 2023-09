Jakie są ulubione alkohole Polaków? Mieszkańcy którego województwa kupują najwięcej napojów wyskokowych? W jakim regionie Polski częściej sięgamy po wódkę, a gdzie większym zainteresowaniem cieszy się wino? Tego typu informacje znajdują się w najnowszym badaniu ekspertów z aplikacji PanParagon.

W których regionach Polski najczęściej kupujemy wódkę, piwo, wino oraz whisky? / fot. Kuba

Jak się okazuje, preferencje alkoholowe Polaków różnią się względem ich miejsca zamieszkania. W badaniu eksperci uwzględnili paragony z datą zakupu w okresie od 1 sierpnia 2022 do 31 lipca 2023. Na początek warto wiedzieć, jakie są najczęściej kupowane alkohole w całej Polsce.

Ulubione alkohole Polaków

W wyborach alkoholowych Polacy są zgodni - absolutnym faworytem w naszym kraju jest piwo. Jak pokazują dane, złoty trunek ten pojawił się na ok. 10 proc. paragonów ujętych w analizie. Szczególnie zaskakująca jest jego przewaga nad konkurentami. Znajdująca się na drugim miejscu wódka widnieje znacznie rzadziej na dowodach zakupów Polaków. Ten wysokoprocentowy trunek pojawił się na ok. 1,5 proc. przebadanych paragonów. Na trzecim miejscu znalazło się wino, które kupowane jest z podobną częstotliwością, co wódka - 1,2 proc. paragonów. Kolejne miejsca należą do whisky, likieru, ginu i brandy. Alkoholowy ranking zamyka tequila, która na paragonowych pojawiła się najrzadziej.



W tych województwach najczęściej sięgamy po alkohol

Preferencje alkoholowe Polaków różnią się względem ich miejsca zamieszkania. Jak się okazało, w ostatnim roku najczęściej po alkohol sięgali mieszkańcy województw śląskiego i zachodniopomorskiego. W obu przypadkach udział procentowy paragonów spożywczych z trunkiem na liście wynosił niemal 15 proc. W alkoholowym rankingu wysoko znalazły się także takie województwa jak: podlaskie (13,7 proc. ujętych w badaniu paragonów), małopolskie (ok. 13,5 proc. paragonów), lubuskie i lubelskie (13,2 proc. paragonów). Najrzadziej napoje wyskokowe lądowały w koszykach mieszkańców województwa podkarpackiego (ok. 11 proc. paragonów), kujawsko-pomorskiego (ok. 11,6 proc. paragonów), opolskiego i łódzkiego (ok 11,9 proc. paragonów).

– W naszej analizie uwzględniliśmy także trunki bezalkoholowe i ich popularność w poszczególnych województwach. Okazało się, że napoje bez procentów były najczęściej kupowane na Podlasiu oraz południu Polski. W centralnej części kraju cieszyły się one stosunkowo średnim zainteresowaniem, natomiast najrzadziej do koszyka zakupowego trafiały na zachodzie Polski oraz w województwach łódzkim i podkarpackim – zauważa Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Gdzie najczęściej kupujemy wódkę, piwo, wino oraz whisky?

Jak wynika z analizy, popularność poszczególnych alkoholi zmienia się w zależności od miejsca ich zakupu. Największymi miłośnikami piwa okazali się Ślązacy oraz mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego i małopolskiego. Najrzadziej złoty trunek kupowany był w województwie podkarpackim, łódzkim i wielkopolskim.

Niezwykle ciekawie są przedstawiają się wyniki z wódką w roli głównej. Niekwestionowanym zwycięzcą w kategorii kupna tego trunku jest Podlasie. Tam wódka znalazła się na 3,3 proc. ujętych w badaniu paragonów. Wielu zwolenników tego rodzaju alkoholu znajduje się na Śląsku (2,11 proc.) oraz w województwie łódzkim (1,77 proc.). W innych częściach kraju jej popularność kształtuje się na podobnym poziomie, z wyjątkiem obszaru kujawsko – pomorskiego, gdzie odsetek paragonów z tą pozycją na liście nie przekracza 1 proc.

Wino króluje natomiast w Wielkopolsce, Zachodniopomorskiem oraz na Śląsku. Najrzadziej trunek ten kupowany był w województwie opolskim, kujawsko-pomorskim oraz podkarpackim.

A kto jest największym smakoszem whisky? Z danych z aplikacji PanParagon wynika, że w zakupie tego trunku przodują mieszkańcu województw: warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego. Alkohol ten najmniejszą popularnością cieszy się w województwie pomorskim, podlaskim, opolskim i lubelskim.

– Warto zauważyć, że prawie we wszystkich przebadanych przez nas aspektach na prowadzenie wybija się województwo śląskie. Tutaj chętnie kupowane jest piwo, wino, wódka, ale także napoje bezalkoholowe. Województwo opolskie oraz podkarpackie w większości przypadków znajdują się natomiast w ogonie alkoholowego rankingu. Oznacza to, że w porównaniu z innymi regionami w kraju napoje wyskokowe nie są tutaj częstym wyborem użytkowników aplikacji PanParagon – zauważa Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

